International

Suisse

Sarko frôle la taule, Meghan et Harry chez Oprah et un sportif inconnu



Image: Shutterstock / watson

Le shaker

Sarko frôle la taule, Meghan et Harry chez Oprah et un sportif inconnu

Vous avez passé la journée dans une cave sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un ermite à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec vers 17h du lundi au vendredi. (Santé!)

🚓 Sarko (presque) au trou

Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison dont un ferme. Long story short: on reprochait à l'ex-président français d'avoir échangé des informations (l'affaire des écoutes téléphoniques, en 2014) dans une procédure judiciaire en échange d'un poste à Monaco pour un ami. Son ex-avocat, Thierry Herzog, est lui aussi condamné à la même peine. Ce dernier a annoncé faire appel. Mais n'essayez pas de jouer au Monopoly avec Nico: il ne passera pas par la case prison puisqu'aucun mandat de dépôt n'a été requis par le tribunal.

Et comme on dit, «quand y'en a plus, y'en a encore»: l'ex-président vivra à nouveau un procès dès le 17 mars, l'affaire Bygmalion, sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. Bref, aujourd'hui c'est lundi, mais surtout pour Sarkozy.

Sarkozy bien entouré 👮‍♂️ keystone

😳 Poggia traité d'Hitler

Grâce au (ou à cause du) Covid, nos élus découvrent la dure réalité du métier: le conseiller d'Etat genevois Mauro Poggia nous raconte avoir reçu des menaces. Incarnant la lutte contre la pandémie, très présent dans les médias, le politicien représente une cible facile. Il affirme aussi avoir été comparé au fondateur du nazisme (rien que ça).

«Il y a trois semaines, quelqu'un m'a traité d'Hitler. Sur le moment, c'est assez dur à vivre.» Conseiller d'état genevois

Sinon, l'entretien complet est à lire ici 👇

🤯 Trump a trumpé 🎺

Réduit au silence depuis son éviction de la Maison Blanche et de Twitter, l’ex-président américain a enflammé une foule de supporters hier lors d’un meeting en Floride. Il a notamment laissé entendre qu’il pourrait se représenter en 2024.

TRUMP: I may even decide to beat them for a third time pic.twitter.com/Wozg2pMLnX — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) February 28, 2021

Une candidature sous-entendue après avoir critiqué l’âge de Joe Biden, 78 ans aujourd’hui. Mais au fait, quel âge a Trump? 74 ans. Donc s’il se présente en 2024, il aura lui-même… laissez-moi compter sur mes doigts… 78 ans. Voilà, c’est tout.

«Je pourrais même décider de les battre une troisième fois» qui a une façon bien à lui de compter sur ses doigts.

🎾 Des jeunes et des vieux

Vous ne connaissez pas Juan Manuel Cerundolo? Nous non plus. Pourtant, ce joueur argentin de 19 ans vient tout bonnement d’entrer dans l’histoire du tennis après avoir gagné ce matin le tournoi ATP de Cordoba alors qu’il participait à son premier tournoi majeur et qu’il venait des qualifs. Avant lui, seuls Tommy Haas, Fernando Gonzalez, Lleyton Hewitt et Pablo Andujar avaient réussi cet exploit. Les trois premiers ont squatté le top 5 mondial. On se réjouit de suivre ce joueur passé de la 335e place à la 181e en à peine une semaine.

Autre record, celui que Federer partage désormais avec Djokovic: 310 semaines à la tête du classement ATP. Le Serbe va même lui chiper cette stat dès lundi prochain. On ne développera pas cette info ici puisqu’on est tristes.

📺 Meg et Harry chez Oprah

S'éloigner de la famille royale pour fuir les paparazzis et s'épancher dans l'émission d'Oprah Winfrey. Voilà la stratégie adoptée par Meghan et Harry. Une pseudo discrétion qui leur vaut d'être l'un des sujets les plus commentés sur Twitter, après la diffusion la nuit dernière d'un extrait de cet entretien.

Un bon teasing à l'américaine dans cet extrait de 30 secondes où on ne nous apprend pas grand chose à part que «you've said some pretty shocking things here» («vous avez raconté des choses assez choquante ici»). L'entretien sera diffusé dimanche, en attendant, sur Twitter, on a déjà sorti le popcorn.

Des 🏆 pour The Crown 👑

La nuit dernière, les Golden Globes ont récompensé les films et séries tv qui ont marqué 2020. Sans surprise, The Crown a raflé plusieurs prix, dont celui de la meilleure actrice pour Emma Corrin, qui incarne Lady Di.

L'émotion d'Emma Corrin qui remporte le #GoldenGlobes de meilleure actrice dans une série dramatique pour le rôle de Diana dans #TheCrown pic.twitter.com/Mg2iwe6eJ5 — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) March 1, 2021

Parmi les autres gagnants notables, citons dans le désordre Le Jeu De La Dame, Borat 2 ou encore feu l'acteur Chadwick Boseman, décédé en août dernier des suites d'un cancer. Il est sacré Meilleur acteur dans un film dramatique pour Le Blues de Ma Rainey.

Et ce soir ? 👀

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur dose de famille royale dans ce Shaker, France 4 diffuse un documentaire sur William et Harry. Si, au contraire, les Windsor vous sortent par les yeux, bonne nouvelle: le docu ne passe qu'à 22h55.

William et Harry, une saga royale Image: keystone

C'est déjà la fin du Shaker

Royales salutations 💂‍♂️ santé et à demain!

Image: giphy

Plus d'articles d'«Actu» Le Parlement canadien reconnaît le génocide ouïghour, la Chine fâchée Link zum Artikel Le Président argentin et ses amis «VIP» vaccinés avant tout le monde Link zum Artikel Les Etats-Unis passent la barre du demi-million de morts du Covid Link zum Artikel