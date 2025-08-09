«De l'or 24 carats»: Tim Cook offre un présent unique à Donald Trump

Donald Trump et le cadeau qui lui a été offert par Tim Cook, PDG d'Apple, le 6 août 2025 à Washington. Image: AP

Le «mode d'emploi» pour séduire Trump est assez simple

De nombreux dirigeants et hommes d'affaires tentent de caresser Donald Trump dans le sens du poil depuis son retour au pouvoir. De l'or, un avion, un Nobel, une missive royale: chacun y va de son présent. Sauf la Suisse.

Aurélia END, Washington

«C'est de l'or 24 carats. Je me permets de l'installer», dit Tim Cook. «Wow», lance Donald Trump, ravi, tandis que le patron d'Apple assemble sous ses yeux un présent «unique».

La scène, qui se déroule le 6 août dans le Bureau ovale, est un exemple parmi d'autres des efforts déployés par les plus puissants patrons du monde et par certains dirigeants étrangers pour mettre le président américain dans de bonnes dispositions.

Le milliardaire républicain aime ce qui brille, comme en témoigne son bureau désormais couvert d'ornements dorés, et se plaît à apposer son nom partout. Cela n'a pas échappé à Tim Cook, soucieux de se concilier un chef d'Etat qui ne cesse de déplorer, parfois avec des menaces à la clé, qu'Apple ne fabrique pas ses iPhone aux Etats- Unis.

En plus de promettre 100 milliards de dollars d’investissements supplémentaires aux Etats- Unis, le patron du géant de la tech a donc offert au président américain un présent rutilant made in USA.

Prix Nobel de la paix

Il s'agit d'un disque de verre fabriqué dans l'Etat du Kentucky, conçu par un ancien militaire travaillant désormais pour Apple et gravé au nom du président, sur un socle en or massif venu d'Utah.

Dans un autre registre, plus solennel, le Premier ministre du Cambodge vient de nominer Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, une distinction que ce dernier estime mériter plus que quiconque en raison de ses efforts de médiation dans divers conflits.

La lettre de Hun Manet au comité Nobel norvégien vante la «politique diplomatique visionnaire» du républicain. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, soucieux de préserver le soutien américain à son gouvernement, a fait la même démarche, tout comme le Pakistan.

Ces initiatives ont pour arrière-plan l'offensive protectionniste généralisée du chef d'Etat américain, qui matraque les partenaires commerciaux des Etats-Unis de droits de douane plus ou moins élevés. Certains dirigeants étrangers semblent avoir bien saisi le «mode d'emploi» du dirigeant de 79 ans.

Pour leur entrevue à la Maison Blanche fin février, le Premier ministre britannique Keir Starmer avait apporté une lettre signée du roi Charles III, invitant Donald Trump, très féru de familles royales et de pompe monarchique, à une visite officielle.

Le dirigeant travailliste est aussi allé à la rencontre du président américain pendant le récent séjour de ce dernier en Ecosse, et en a profité pour admirer deux complexes de golf de la famille Trump. Le Royaume-Uni voit la majeure partie de marchandises exportées aux Etats-Unis taxées à hauteur de 10%, un taux inférieur par exemple à celui de l'Union européenne (15%) et largement inférieur à celui infligé à la Suisse.

La «Première ministre» Keller-Sutter

La Confédération est l'un des pays les plus lourdement taxés à ce jour, avec près de 60% des exportations de biens suisses aux Etats-Unis frappées par une surtaxe de 39%. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter n'a visiblement pas réussi à se mettre Donald Trump dans la poche. Elle n'a pas décroché d'entrevue pendant la visite qu'elle vient de faire en urgence à Washington et leur dernier coup de téléphone s'est mal passé.

Evoquant la Suisse dans un entretien par téléphone mardi avec la chaîne CNBC, le président américain a lancé, presque désinvolte:

«J'ai parlé à leur Première ministre. C'est une femme sympa mais elle ne voulait rien entendre» Donald Trump

Le patron de la Fifa Gianni Infantino, de nationalité suisse et italienne, est lui au contraire toujours chaleureusement reçu à la Maison Blanche. En mars, il avait présenté au président américain le trophée du Mondial des clubs, une imposante sculpture dorée qui a trôné plusieurs semaines dans le Bureau ovale.

Mais le cadeau de plus loin le plus commenté est celui du Qatar, qui a offert à Donald Trump un Boeing 747 afin de l'utiliser comme avion présidentiel. Sourd aux accusations de corruption de l'opposition démocrate, le président américain a jugé qu'il serait «stupide» de refuser un tel présent, dont la valeur est estimée à 400 millions de dollars.