Le shaker

Des mauvaises nouvelles, des pauvres et des shorts

Vous avez passé la journée à éviter le Covid par tous les moyens? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour quelqu'un de négatif à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec vers 17h du lundi au vendredi. (Santé!)

😷 Le mardi, c'est épidémie

Un peu comme la morning routine, le skypéro ou notre rendez-vous chez l'exorciste le magnétiseur, nous pouvons compter depuis une année sur le petit shoot hebdomadaire de l'OFSP à 14 h pétantes. Composé essentiellement de bonnes grosses mauvaises nouvelles et de sympathiques nouvelles injonctions sanitaires, il est toujours très attendu redouté. Aujourd'hui, aucune exception à la règle. On vous résume tout ça à coups de citations de Patrick Mathys, le chef de la section Gestion de crise.👇

Le scoop du jour: «La situation est fragile» qui ne sait pas que nous sommes tous beaucoup plus fragiles que la situation.

Le scoop du jour (bis): «Ce qui est déterminant, c'est le comportement de la population pour limiter les contacts» qui ne sait pas que plus personne n'a de contact hormis avec son psy.

L'esprit pour les prochains jours: «Tout porte à croire qu’il y aura de nouveaux variants. La question est de savoir s’ils sont plus dangereux ou si les vaccins ne servent plus à rien» qui ne sait pas que les variants mettent des paillettes dans nos vies.

💸 On est fauchés

La pandémie n'a épargné personne et surtout pas les comptes d'épargne. Une étude de Crédit Suisse nous annonce aujourd'hui la larme à l'oeil que le peuple a sensiblement moins planqué d'argent en ce début d'année qu'au moment du premier (semi) confinement (800.- contre 3000.- en 2020).

Il y a des raisons étonnantes à cela: les poches sont vides, le chômage bat son plein et on achète plein de trucs inutiles avec le peu de caillasse qu'il nous reste pour essayer de ne pas sombrer dans la dépression.

🚙 La Suisse tient la route

Si les Suisses sont fauchés, le bitume, lui, va être couvert de billets. Pas moins de 2,9 milliards de francs seront investis par la Confédération pour refaire le portrait de nos routes et profiter de terminer la construction de certaines autres.

Hier, nous vous annoncions que les voyageurs avaient délaissé le train en 2020, demain nous pourrons faire trembler le moteur de nos Kangoo sur des pistes à bagnoles flambant neuves. La vie est un peu comme nous finalement: gorgée de contradictions.

⚽ Un CV un peu short (s)

Le FC Sion a un nouvel entraîneur. (Vous avez déjà lu cette phrase une cinquantaine de fois.) Le successeur de Fabio Grosso s'appelle Walker Texas Ranger . Marco Walker. Il a 50 ans et n'a encore jamais entraîné un club pro, mais il a tapé dans l'œil de Christian Constantin.

En tant que joueur il a notamment évolué en Bundesliga. Particularité: il ne porte que des shorts. On ne sait pas si ça va l'immuniser contre un licenciement express made in Constantin, mais au moins on imagine qu'il n'a pas froid aux [ ]. Bref, si à 50 ans tu n'as pas entraîné le FC Sion, t'as raté ta vie.

👻Ce soir? Passez inaperçus

Au lieu de vous mettre à chercher de midi à quatorze heures un truc à faire dans votre soirée, on vous mâche le travail en vous proposant de chercher... tout court. Attention, c'est énervant. (Mais pas autant que les conférences de l'OFSP.)

