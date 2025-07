«Le retard à combler est très important» , appuie Philipp Thüler, directeur adjoint de l’Association suisse des médecins-assistants et chefs de clinique. Il espère que les délais reviendront à trois mois d'ici 2026. Et souhaite que les jeunes médecins qui doivent attendre trop longtemps profitent de réduction de frais de dossiers – ces derniers s'élèvent actuellement à 4000 francs. (ag)

En 2024, l’ISFM a reçu 3304 demandes, et déjà 1761 pour 2025 (à la fin juin), rappelle la Tribune de Genève.

Comment expliquer ce retard administratif? Selon la direction de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) – en charge de délivrer le titre –, le volume de sollicitations élevé couplé à une vague de démissions au sein de l'équipe qui traite les demandes font partie des explications.

Marc* n'a, quant à lui, pas pu ouvrir son cabinet. Il a donc été obligé de prolonger son contrat avec l'hôpital dans lequel il travaillait. Il a tout de même accepté le poste de chef de clinique, soit 50 heures de travail par semaine au lieu de 40, sans le titre FMH. Résultat? Il tire un trait sur les 2000 francs de plus par mois et la semaine de vacances supplémentaire.

Par le passé, le délai pour l'obtenir était de trois mois. Il est passé à quatre, puis à six depuis janvier 2025 – voire plus, selon certains témoignages.

«On me disait que j'étais folle»: ce syndrome méconnu augmente en Suisse

«La carrière de centaines de jeunes praticiens est bloquée par un dysfonctionnement administratif, avec des conséquences professionnelles et personnelles majeures»

Plus de «Suisse»

Le titre FMH, qui permet d'exercer la médecine sans supervision en Suisse, est délivré avec plusieurs mois de retard. Les conséquences sont financières, personnelles et professionnelles pour les praticiens concernés.

Voici les plus beaux spectacles de drones

Ces trois pays ne sont plus accessibles avec le passeport suisse en 2025

Les plus lus

Mauvaise nouvelle pour les Suisses: la Poste a brisé sa promesse

La Poste continue de fermer des bureaux sur le territoire. Et depuis peu, le nombre d'agences postales dans les épiceries et les boulangeries diminue lui aussi, alors qu'il devait rester stable.

Il y a moins de douze mois, la Poste assurait haut et fort «le maintien de 2000 filiales». Avec cette promesse, l'entreprise tentait d'apaiser les esprits qui s'indignaient de la suppression annoncée des bureaux de poste. Mais il semblerait que la Poste n'ait pas tenu parole. Or, on se trouverait désormais en deçà de la barre fatidique.