Alcoolisés, deux Suisses tombent sur plusieurs mètres en Autriche

Ivres, les deux hommes de 24 et 26 ans ont eu besoin de s'appuyer contre un panneau de signalisation afin d'uriner au bord de la route. Mais pour une raison indéterminée, le panneau a cédé et les deux hommes ont glissé sur le talus enneigé , finissant près de cinq mètres en contrebas, où ils ont été récupérés blessés.

watson défie une joueuse de foot (et ça vaut le détour)

Le crash de ce F-35 est ridicule

Un avion de chasse F-35, qui atterrissait à la verticale, a piqué du nez lorsqu'il a touché le sol dans une base militaire du Texas, obligeant le pilote à s'éjecter.

Lorsqu'on on pense à l'armée de l'air américaine, on a plutôt tendance à penser au film Top gun et ses pilotes infaillibles qui font des loopings à la vitesse du son. Hors, la vraie vie est parfois faite de déconvenues comme peut en témoigner ce pilote qui a crashé son F-35 alors qu'il était déjà sur la piste de la base militaire de Fort Worth au Texas, le 15 décembre.