Le vaccin peut-il avoir des effets secondaires à long terme? Réponse en 4 points

Un infectiologue prédit la fin de la pandémie d'ici l'été 2022, mais seulement si...

Huldrych Günthard, infectiologue zurichois, en est certain: la pandémie devrait être terminée d'ici l'été prochain, mais deux conditions sont nécessaires: il faut plus de personnes vaccinées et les non-vaccinés doivent être infectés par le virus.

Ce scénario ne s'applique pourtant pas au monde entier, ajoute Günthard, mais uniquement aux pays qui disposent d'un vaccin. De plus, il faut qu'aucun variant résistant aux vaccins n'apparaisse entre deux, explique-t-il dans la SonntagsZeitung.

La scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan, se montre moins optimiste dans le SonntagsBlick. Elle table sur 60% du chemin bientôt parcouru. Et d'ajouter:

Dans certaines parties du monde, un pourcentage élevé …