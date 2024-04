Les tirs de roquettes de dimanche soir interviennent dans un contexte régional explosif, alimenté par la guerre à Gaza et les tensions qui opposent Israël et l'Iran.

L'ONG pointe du doigt la «résistance islamique en Irak», une nébuleuse de combattants issus des groupes armés pro-Iran . C'est cette même nébuleuse qui avait mené entre la mi-octobre et le début février la plupart des attaques contre les soldats américains de la coalition, en Irak et en Syrie. Dans ses communiqués, le groupe dit agir par solidarité avec les Palestiniens, sur fond de guerre à Gaza.

Une «vaste opération de recherche et d'inspection» a été lancée dimanche soir pour retrouver les auteurs des tirs, selon le communiqué. Elles disent avoir retrouvé et incendié le véhicule utilisé pour effectuer ces tirs.

Des factions armées pro-Iran avaient mené des dizaines de tirs de roquettes et frappes de drones contre les soldats américains déployés au Moyen-Orient pendant l'hiver, sur fond de guerre à Gaza entre le mouvement palestinien du Hamas et Israël.

