Sans surprise, Bachar al-Assad réélu président de la Syrie avec 95%

Barack révèle un secret présidentiel croustillant

L'ex-président des Etats-Unis s'est confié sur ses années présidentielles lors de l'émission très suivie «The Late Show with James Corden». Il a été interrogé sur l'existence des ovnis. Et sa réponse va (peut-être) vous surprendre.

Vous avez toujours souhaité connaître les infos top secrètes de l'une des plus grandes superpuissances mondiales? Vous n'allez pas être déçu. L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, en a révélé une lors de l'émission The Late Show with James Corden. Il a expliqué que «des images et des enregistrements» prouvaient que des d'objets volants non identifiés existaient bel et bien.

L'ancien président aurait ainsi déclaré avoir interrogé le gouvernement américain sur le sujet:

Il a ensuite …