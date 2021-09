Tortures et viols attendent les réfugiés Syriens qui rentrent au pays

Avec la guerre déclenchée en 2011, 6,6 millions de Syriens se sont réfugiés à l'étranger. L'ONG Amnesty international dénonce les conditions de leur retour.

Tortures, viols, arrestations arbitraires: des dizaines de réfugiés syriens ayant dû rentrer dans leur pays ont été victimes d'exactions perpétrées par le régime syrien, selon Amnesty. L'ONG appelle les Etats à ne pas leur imposer un retour «forcé» vers la Syrie.