Kamala Harris: Deux présentatrices ont été expulsées à tort



Image: twitter / the view

Deux présentatrices vaccinées expulsées d'un plateau en direct

La semaine dernière, deux présentatrices ont été virées en direct du plateau de leur émission de TV, juste avant d’interviewer Kamala Harris, la vice-présidente américaine.

Le populaire talk-show américain «The View», sur la chaîne ABC, avait l’honneur de recevoir la vice-présidente américaine, Kamala Harris, dans ses studios. Mais alors que l’invitée-phare était sur le point de faire son entrée sur le plateau, une page de publicité est soudainement apparue à la place du générique de lancement de l'émission.

L'expulsion des deux présentatrices, en direct: Vidéo: YouTube/ABC7

Panique générale

Une grande agitation se fait sentir en coulisses, au point qu'une des animatrices, Joy Behar, demande des explications, en direct, sans obtenir de réponse de la part de ses collègues.

Puis, à la surprise générale, la production demande à ce que deux des présentatrices présentes se retirent immédiatement du plateau, pendant qu'une nouvelle page de publicité est lancée. Une scène si inhabituelle qu’elle a laissé les téléspectateurs dans le flou complet… jusqu’à ce que l’explication arrive enfin, comme l'a rapporté NBC News.

Tout ça pour ça

Une fois de retour à l'antenne retour, Joy Behar explique enfin la situation: les animatrices qui ont été expulsées du plateau, Sunny Hostin et Ana Navarro, avaient en réalité été testées positives au Covid-19.

Elles sont toutes deux vaccinées, tout comme la vice-présidente Harris par ailleurs, et il n’y avait donc pas de réelle inquiétude pour leur santé. Mais pour éviter que la contagion ne se poursuive, la prudence a été de mise. Et même si les deux femmes n’ont eu aucun contact préalable avec Kamala Harris, l’interview s’est ensuite déroulée à distance.

Le lendemain, les présentatrices en cause, Sunny Hostin et Ana Navarro, ont reçu de nouveaux résultats d'un nouveau test, qui s'est avéré, cette fois-ci... négatif. Décidément, on est jamais trop prudents.

