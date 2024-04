Une caméra de surveillance a enregistré les effets du séisme sur une autoroute dans l'est de Taïwan. Des bâtiments ont été gravement endommagés, notamment sur la côte est et dans la capitale Taipei, tout au nord de l'île.

Un séisme de magnitude supérieure à 7 a frappé Taïwan, faisant neuf morts et plus de 900 blessés, le plus puissant en 25 ans.

Kate a dû précipiter l'annonce de son cancer

Une source bien placée du palais a laissé entendre au Daily Mail que le timing de l'annonce du cancer de la princesse de Galles n'était pas dû qu'aux vacances de Pâques.

Plus de dix jours ont passé depuis «l'immense choc» mondial suscité par la vidéo de Kate. Une vidéo bouleversante de 2 minutes et 20 secondes, dont chaque mot a été soigneusement pensé, choisi et rédigé par la princesse de Galles. «Soigneusement», certes, mais aussi «rapidement», glissait déjà le Daily Mail il y a quelques jours. Et bien qu'une autre source ait affirmé à People que Kate avait décidé que «le moment était venu» d’annoncer la nouvelle de son cancer au monde entier, il semblerait qu'une autre perspective ait précipité la diffusion de la vidéo.