Explosion dans un centre commercial: au moins 4 morts

Une catastrophe a fait plusieurs victimes dans le centre de Taïwan. La cause de l'explosion n'est pas encore connue.

Quatre personnes ont été tuées par une puissante explosion dans un centre commercial jeudi à Taïwan, ont annoncé les pompiers. Une autre est «sans signe de vie».

Sept personnes ont également été blessées dans l'explosion qui s'est produite dans l'espace de restauration au 12e étage du centre commercial Shin Kong Mitsukoshi, dans la ville de Taichung (centre), a annoncé l'Agence nationale des incendies.

Le site était fermé pour cause de travaux au moment de l'explosion, a précisé l'agence. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et vérifiées par l'AFP ont montré le moment de l'explosion. On y voit d'importants débris tombant dans la rue et de la poussière s'échappant de l'intérieur du bâtiment.

«Je travaillais dans le bâtiment de la mairie vers 11h30 (04h30 en Suisse) et, comme il se trouve juste à côté du grand magasin Shin Kong Mitsukoshi, j'ai ressenti une secousse», a indiqué la maire de la ville, Lu Shiow-yen. «L'explosion est très grave et les secours sont en action», a-t-elle ajouté.

Comme un «tremblement de terre»

Au total, 56 véhicules de pompiers et 136 personnes ont été mobilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage, a indiqué l'agence. La cause de l'explosion n'est pas encore connue. Cela «fait l'objet d'une enquête complémentaire et nous demandons au public d'éviter de se rendre à proximité du site de la catastrophe», a indiqué l'agence.

«Il y a eu une secousse et mon lit tremblait», raconte Liao Yu-fu, 26 ans, habitant proche du lieu de l'explosion. Le jeune homme a raconté à l'AFP que le bruit de l'explosion l'avait réveillé d'une sieste et qu'il a cru qu'un «avion s'était écrasé sur une maison».

«Le son a duré longtemps et j'ai eu peur». Une femme qui se trouvait au sixième étage du magasin à ce moment-là a déclaré qu'il y avait eu une «très forte secousse» et que des débris avaient commencé à tomber.

«Au début, nous avons cru à un tremblement de terre», a déclaré cette femme à la chaîne de télévision locale TVBS. «Lorsque j'ai descendu les escaliers, il y avait des bris de verre à tous les étages, à l'entrée de l'ascenseur. Tous les étages sont touchés».

Impressionnantes images

Selon le maire, l'explosion a touché une vaste zone et au moins un passant figure parmi les victimes. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre de gros morceaux de métal et des débris éparpillés sur le trottoir devant le grand magasin et les rues avoisinantes.

On peut voir au moins deux personnes allongées sur le sol et une autre qui semble recevoir des soins de la part des sauveteurs. Une autre vidéo montre des dégâts considérables à l'intérieur du grand magasin. (jzs/ats)