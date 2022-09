Suggestions vidéos, réels, et maintenant stories rallongées: le virage que prend Instagram afin de rivaliser avec le succès de TikTok apparaît de plus en plus conséquent. Image: Shutterstock

Instagram met fin aux stories telles que vous les connaissiez

Au lieu de 15 secondes, le format vidéo le plus utilisé du réseau social américain durera désormais jusqu'à une minute. Une évolution qui rapproche plus que jamais Instagram de TikTok, son plus grand rival.

«Il sera dorénavant possible de lire et créer des stories en continu jusqu'à 60 secondes, au lieu d'être automatiquement découpées en petites parties de 15 secondes.» Voici ce qu'a confirmé un porte-parole de Meta à TechCrunch.

Selon un article du média spécialisé publié vendredi 23 septembre, la société détenant notamment Instagram s'apprête à rallonger la durée maximale des stories du réseau social.

«Nous travaillons constamment sur des manières d'améliorer l'expérience des "Stories"» Porte-parole de Meta. techcrunch

Cette évolution se confondra dès lors aux Reels – ces séquences profitant d'un court montage et d'un accompagnement musical à la manière de TikTok, pour une durée de 60 secondes. Mais cette confusion n'a pas semblé troubler les quelques utilisateurs qui avaient déjà pu tester la nouveauté à la fin de l'année 2021, précise TechCrunch. Lesquels ont jugé l'expérience réussie, induisant ainsi à son déploiement mondial désormais imminent. Aucune date officielle n'a été clairement indiquée par Meta.

Un virage boudé

Suggestions vidéos, réels, et maintenant stories rallongées: le virage que prend Instagram afin de rivaliser le succès de TikTok apparaît de plus en plus conséquent. En effet, la plateforme chinoise de vidéos est connue pour être le premier réseau social vidéo utilisé par les adolescents. L'évolution que prend Instagram ne semble, toutefois, pas faire que des heureux.

Le 26 juillet, l'annonce du patron d'Instagram, Adam Mosseri, de progressivement reconfigurer Instagram de manière à devenir une plateforme de vidéos, avait conduit à de nombreuses révoltes du côté du public. Le mécontentement de stars telles que Kim Kardashian ou Kylie Jenner avait finalement forcé Adam Mosseri à se raviser et annoncer sur Twitter avoir «besoin de prendre du recul» et «revenir avec une nouvelle formule».

La nouvelle formule désormais dévoilée intervient alors que, comme le révèle BFM TV, d'après des documents internes à l'entreprise américaine, les Reels seraient vivement boudés par de nombreux utilisateurs du réseau social. (mndl)