Voici à quoi devrait ressembler le futur iPhone Ultra pliable. Image: montage watson

On en sait plus sur le futur iPhone pliable et sa date de sortie

Le premier iPhone pliable d'Apple se précise: selon des informations provenant de la chaîne d'approvisionnement, la production devrait bientôt démarrer, malgré des problèmes apparus récemment.

Marcel Horzenek / t-online

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Apple a largement terminé les préparatifs pour la production en série de son premier iPhone pliable. Selon le portail spécialisé sud-coréen The Elec, qui cite des sources de la chaîne d'approvisionnement en Corée du Sud et à Taïwan, la production de masse devrait débuter fin juillet. La présentation de l'appareil est donc prévue pour septembre. Une production pilote a déjà eu lieu en avril, et selon le média, c'est le sous-traitant Foxconn qui se chargera de la première série.

Mais plusieurs revers auraient eu lieu durant le développement, indique The Elec en citant un initié du secteur à Taïwan. Lors de tests de résistance portant sur plusieurs millions de cycles de pliage, un léger bruit serait apparu au niveau de la charnière. De plus, des tolérances trop importantes lors de certaines étapes de montage auraient augmenté le taux de rebut.

Ces problèmes auraient depuis été en grande partie résolus. La charnière — l'articulation qui permet d'ouvrir et de fermer l'appareil — est considérée comme un élément technique particulièrement complexe sur les smartphones pliables.

Samsung fournit les écrans en exclusivité à Apple

Selon The Elec, les écrans pliables proviennent de Samsung Display, qui a reçu l'homologation d'Apple et devrait être le fournisseur exclusif pendant trois ans. La fabrication se ferait au Vietnam, et environ trois millions d'écrans seraient prévus pour cette année. Apple exige généralement pour ce type de composants un rendement d'au moins 70% d'unités sans défaut et Samsung atteindrait désormais plus de 80% selon le média.

Avec ce modèle pliable, Apple semble changer sa stratégie habituelle. La présentation d'automne devrait se concentrer sur l'iPhone 18 Pro, le Pro Max et l'appareil pliable, désigné en interne sous le nom d'«Ultra». Les modèles standards de l'iPhone pourraient glisser vers un cycle propre, selon une source, jusqu'au printemps 2027. Jusqu'à présent, Apple présentait ses nouveaux iPhones ensemble à l'automne.

The Elec ne mentionne pas de prix, mais d'autres rapports évoquent plus de 2 000 dollars américains. Apple n'a officiellement confirmé ni l'appareil ni une date de sortie. (trad. hun)