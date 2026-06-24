Comment la Formule 1 va aider Kiev à bombarder Poutine

Grâce à la technologie de pointe des courses automobiles, de nouvelles armes à longue portée doivent devenir plus légères, plus rapides et plus indépendantes des composants étasuniens.

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Les entreprises d'armement britanniques utilisent la technologie de la Formule 1 pour de nouvelles armes à longue portée en Ukraine. Selon les informations du Daily Mail, l'aérodynamique, les capteurs et la technologie du carbone issus du sport automobile sont intégrés dans des drones destinés à attaquer prochainement des cibles russes.

L'entreprise MGI Engineering est au cœur de ce projet. Elle a été fondée par Mike Gascoyne, qui a travaillé auparavant pour les écuries de Formule 1 McLaren, Lotus et Jordan. Aujourd'hui, sa société développe des drones autonomes qui se veulent plus légers et plus rapides que les systèmes comparables.

«La Formule 1, en tant qu'industrie, a 25 ans d'avance parce que les équipes dépensent n'importe quelle somme pour obtenir un avantage», a expliqué Mike Gascoyne au Daily Mail. Le Royaume-Uni serait le leader mondial de la Formule 1 et de l'aérodynamique:

«Nous sommes donc idéalement placés pour apporter des connaissances approfondies et de la technologie au secteur de la défense.»

La technologie de course pour le champ de bataille

Selon le média londonien, des composites de carbone et des procédés aérodynamiques issus de la course automobile seraient notamment utilisés. «Ces drones à longue portée ne sont pas si éloignés d'une voiture de course», a affirmé Gascoyne. En explicitant:

«Une grande partie de la technique, des matériaux et de la conception a donc pu être transférée de manière fluide.»

Des capteurs issus de la Formule 1 doivent également être installés dans les drones. Ils sont censés cartographier le terrain et permettre une acquisition de cible supplémentaire au cas où les systèmes de brouillage russes bloqueraient la navigation GPS. Ainsi, la technologie du sport automobile pourrait non seulement influencer la vitesse et le poids des drones, mais aussi leur capacité opérationnelle sous brouillage électronique.

Un autre aspect concerne l'origine des composants. Comme d'autres fabricants britanniques, MGI mise, selon le Daily Mail, sur des matériaux et des composants provenant du Royaume-Uni. Cela permet à l'Ukraine d'utiliser ces armes également contre des cibles sur le territoire russe. En revanche, les systèmes comportant des composants des Etats-Unis peuvent être soumis à des règles de licence qui excluent ou compliquent les attaques en dehors de l'Ukraine.

MGI Engineering a ainsi été sélectionnée aux côtés de MBDA UK et Rotron Aerospace pour le projet britannique «Project Brakestop». L'objectif est de développer des armes lancées du sol, comparativement peu coûteuses, capables de frapper des cibles à plus de 300 miles (483 km) de distance et de transporter une ogive d'environ 500 livres (227 kilogrammes).

La secrétaire d'Etat britannique au ministère de la Défense, Louise Sandher-Jones, a salué l'initiative:

«Le Project Brakestop montre ce qui se passe lorsque nous combinons le soutien britannique à l'Ukraine avec le talent et l'ingéniosité de l'industrie britannique.»

En moins d'un an, des entreprises britanniques auraient fait passer un concept du stade de l'ébauche aux tests en vol. (trad. hun)

