Google passe à l'étape supérieure: il suffira d'un regard pour activer son assistant

Google a présenté une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de se passer du fameux «Ok Google», et de parler directement à son assistant vocal. Disponible aux Etats-Unis uniquement, le reste du monde devra patienter.

Le géant d'Internet Google a présenté, mercredi, les nouvelles mises à jour de Nest Hub Max, son appareil connecté. La fameuse phrase «Ok Google», qui permet d'activer l'assistant Google, sera remplacée par le «Look and Talk», nous apprend le média The Verge.

Nest Hub Max, c'est quoi? Nest Hub Max est une enceinte connectée qui permet de contrôler facilement différents appareils via une seule interface. Il est possible de contrôler également les téléviseurs, enceintes et consoles de jeu compatibles par commande vocale ou tactile.

«Look and Talk» remplace «Ok Google»

Parmi les nouvelles fonctionnalités présentées, le «Look and Talk».Il ne suffira que d'un regard pour activer l'assistant Google. Mais comment ça marche? Grâce aux «100 signaux captés par l’appareil photo et le microphone», l'assistant Google n’aura plus besoin d’entendre une voix pour être activé.

Pour rappel, l'assistant Google fonctionne de la même manière qu'un assistant vocal Alexa: il répond aux commandes vocales qui lui sont adressées. Jusqu'à maintenant, l'assistant Google s'activait lorsque «Ok Google» était prononcé.

Une fois activée, l’option «Look and Talk» permettra de simplement parler et demander des choses au Google Nest Hub Max. Attention néanmoins, il ne faudra pas se trouver à moins d'un mètre et demi de l'assistant Google.

En parlant de technologie, Apple enterre l'iPod: bonne ou mauvaise nouvelle? Vidéo: watson

La fonctionnalité a été pensée pour garantir la vie privée des utilisateurs, explique Google. L’assistant connecté reconnaîtra les utilisateurs avec les fonctionnalités Face Match et Voice Match des Nest Hub Max.

«Look and Talk» est déjà disponible aux Etats-Unis. Il n'y a cependant pas encore de date pour le déploiement de cette fonctionnalité pour les autres pays. (sia)