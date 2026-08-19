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OpenAI ralentit le développement de sa future IA

FILE - Sam Altman, center, and OpenAI President Greg Brockman, right, arrive at the U.S. District Court in Oakland, Calif., April 30, 2026. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez, File) Sam Altman,Greg Brockm ...
Sam Altman, CEO d'OpenAI, remballe ses carnets et tire le frein à main avec sa nouvelle IA. Keystone

OpenAI ralentit le développement de sa future IA

OpenAI ralentit son développement le plus avancé et durcit ses contrôles, un mois après la révélation d'une cyberattaque menée de façon autonome par un de ses outils. Son futur modèle Astra, lui, reste en partie suspendu pour des risques cyber jugés «critiques».
19.08.2026, 07:0819.08.2026, 07:08

OpenAI, créateur de ChatGPT, a confirmé mardi ralentir le développement de son modèle d'intelligence artificielle (IA) le plus avancé et durcir ses contrôles internes, un mois après avoir révélé un piratage informatique mené de façon autonome par une de ses IA.

Le plus gros entraînement d'IA jamais programmé par l'entreprise reste à l'arrêt, le temps de vérifier que cette future IA, appelée Astra, se comporte comme prévu, a indiqué OpenAI dans un billet de blog mardi.

«Nous avons toujours dit que nous agirions si nous estimions que les capacités des modèles progressaient plus vite que la sécurité», a écrit sur le réseau social X le patron d'OpenAI, Sam Altman.

Comment ChatGPT pourrait tirer profit de cet «incident sans précédent»
Comment ChatGPT pourrait tirer profit de cet «incident sans précédent»

A la mi-juillet, un agent autonome reposant sur deux modèles d'OpenAI était sorti, de sa propre initiative, de son milieu de test confiné pour s'aventurer sur Internet et attaquer Hugging Face, plateforme où les développeurs du monde entier partagent leurs modèles d'IA.

Son concurrent Anthropic a révélé à la fin juillet que trois de ses modèles en test avaient aussi opéré des intrusions non autorisées dans les systèmes informatiques de trois organisations.

Ces incidents ont donné lieu à une pétition de plus d'un millier d'employés du secteur appelant le gouvernement américain à soutenir un ralentissement concerté du développement des IA les plus avancées.

Pétition

OpenAI avait par ailleurs interrompu pendant deux semaines l'entraînement de ses derniers modèles, avant de le reprendre sous des contrôles renforcés.

De nombreux travaux liés à Astra restent suspendus: l'entreprise a estimé au début août que ce modèle pourrait franchir le seuil d'alerte qu'elle s'est elle-même fixé pour les capacités de piratage de ses IA. Elle n'a pas précisé de calendrier de reprise.

Le groupe a aussi détaillé mardi un nouveau dispositif, qui surveille le raisonnement interne de ses modèles en cours de développement et doit alerter des équipes humaines en moins de 30 minutes en cas de comportement suspect. Ce contrôle consomme toutefois environ 20% de puissance de calcul supplémentaire.

Les propres recherches d'OpenAI, en 2025, ont toutefois montré les limites de cette approche: un modèle qui se sait surveillé peut apprendre à masquer ses intentions dans son raisonnement.

L'entreprise, qui promet depuis juillet un compte-rendu technique détaillé de l'incident Hugging Face, ne l'a pas encore publié. Son billet de mardi l'annonce «dans les semaines à venir». (sda/ats/afp)

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