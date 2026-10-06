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Ils promettent un référendum sur l'indépendance du Québec

Parti Quebecois Leader Paul St-Pierre Plamondon, center, speaks to supporters after winning the provincial election in Montreal, Quebec on Monday, Oct. 5, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via A ...
Paul Saint-Pierre Plamondon (au centre) sera le nouveau Premier ministre de la province.Keystone

Ils promettent un référendum sur l'indépendance du Québec

Les indépendantistes du Parti québécois ont remporté les élections lundi et vont reprendre le pouvoir au Québec. Ils promettent d’organiser un nouveau référendum sur l’indépendance.
06.10.2026, 06:2006.10.2026, 06:20

Les indépendantistes du Parti québécois ont remporté lundi, selon de premières estimations de plusieurs médias, les élections et vont former le prochain gouvernement de la province francophone du Canada où ils promettent d'organiser un référendum sur l'indépendance.

Leur retour au pouvoir est un défi de taille pour le Premier ministre Mark Carney alors qu'aucune issue au conflit commercial avec Washington ne se dessine et qu'il est confronté à d'autres velléités séparatistes dans la riche province pétrolière de l'Alberta.

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Après le dépouillement de plus de 50% des bulletins, le Parti québécois a recueilli 29% des voix, devant les libéraux (23%), les conservateurs (21%) et loin devant le parti de centre-droit qui était au pouvoir depuis 2018, la Coalition avenir Québec (CAQ, 14%).

Parti Quebecois Leader Paul St-Pierre Plamondon, center, waves to supporters after winning the provincial election in Montreal, Quebec on Monday, Oct. 5, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP ...
Paul Saint-Pierre Plamondon.Keystone

Son chef Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat de 49 ans surnommé «PSPP», sera donc le nouveau Premier ministre de la province dotée de très larges compétences et peuplée de 9 millions d'habitants. Il n'est en revanche pas encore possible de savoir si son gouvernement aura la majorité ou sera minoritaire. Rassemblés à Montréal, ses partisans ont chanté «Le Québec, un pays», célèbre slogan indépendantiste, à l'annonce des résultats.

Le Parti québécois a promis d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance du Québec. Son chef a toutefois précisé qu'il attendrait la fin du mandat de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2029, car l'escalade actuelle du conflit commercial entre les États-Unis et le Canada n'offre «pas un climat serein pour réfléchir à notre avenir».

S'il a bien lieu, ce référendum serait le troisième organisé au Québec après ceux de 1980 et 1995. Le dernier avait été perdu de peu par le camp du «oui» à l'indépendance.

(ats/acu)

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