brouillard10°
DE | FR
burger
International
Technologie

OpenAI s'engage à mieux communiquer sur les dérapages de son IA

TOKYO, JAPAN - FEBRUARY 3: Open AI CEO Sam Altman speaks during a talk session with SoftBank Group CEO Masayoshi Son at an event titled &quot;Transforming Business through AI&quot; in Tokyo, Japan, on ...
La société OpenAI, pilotée par Sam Altman, a publié six nouveaux rapports concernant des dérapages de son IA, inconnus jusqu'ici. Getty Images AsiaPac

OpenAI s'engage à mieux communiquer sur les dérapages de son IA

La start-up californienne OpenAI se dit prête à communiquer sur les problèmes rencontrés avec son intelligence artificielle. Elle vient de publier six rapports inquiétants.
17.09.2026, 06:4717.09.2026, 06:47

OpenAI a promis mercredi de communiquer plus systématiquement sur les sorties de route de ses modèles d'intelligence artificielle (IA), même lorsqu'il n'est pas encore parvenu à les expliquer ou à y remédier.

En marge de cet engagement, la start-up californienne publie six nouveaux rapports concernant des dérapages de son IA, inconnus jusqu'ici. Ce voeu de transparence est formulé après une série d'incidents au sein de l'entreprise, rapportés progressivement depuis juillet.

L’IA anéantira-t-elle l’humanité? Un expert répond
L’IA anéantira-t-elle l’humanité? Un expert répond

Le plus sérieux d'entre eux a vu deux modèles d'OpenAI en phase de test sortir spontanément de leur milieu confiné pour rejoindre internet et faire intrusion sur plusieurs sites et plateformes.

Le nouveau dispositif de l'entreprise se veut notamment un moyen de montrer à des observateurs extérieurs où se situent les capacités de l'IA de pointe pour faire avancer la réflexion sur le rythme de développement de l'intelligence artificielle.

Ralentir la cadence

Samedi, le patron d'Anthropic Dario Amodei a proposé de ralentir la cadence d'amélioration de l'IA pour permettre d'appréhender les nouveaux risques qu'elle implique. Le patron d'OpenAI Sam Altman ainsi que le président de Google DeepMind Demis Hassabis, Elon Musk et le PDG de Microsoft Satya Nadella ont tous soutenu cet appel.

OpenAI, Anthropic et Google veulent superviser les risques de l'IA
OpenAI, Anthropic et Google veulent superviser les risques de l'IA

L'industrie n'a pas «résolu la question de l'alignement (des modèles sur des valeurs humaines) et de la surveillance à un niveau suffisant pour que nous continuions encore longtemps à développer l'IA à vitesse maximum», avertit encore OpenAI dans le document publié mercredi.

La société fera désormais état de problèmes concernant, entre autres, les actions menées par une IA sans autorisation, la sortie du cadre de supervision et la coordination spontanée entre intelligences artificielles.

Il ne sera pas nécessaire qu'un dérapage ait eu une victime ou qu'il relève d'une tendance pour qu'OpenAI le mentionne. Le champ couvre l'ensemble des étapes de vie de l'IA, du développement à la mise en ligne, en passant par l'évaluation et les tests. Parmi les six exemples dévoilés mercredi, aucun n'a eu de conséquences significatives, mais ils confirment des tendances entrevues précédemment.

Dans un cas, en mai, un modèle a créé sa propre source sur internet pour répondre à une question posée en phase de développement. Il a donc cité un document qu'il avait lui-même créé. OpenAI a rapporté un autre épisode, remontant également à mai, dans lequel l'IA proposait des moyens d'inventer des données qu'il n'avait pas trouvé ou de masquer ses erreurs. (sda/ats/afp/svp)

Plus d'articles sur l'intelligence artificielle:
«Il faut rester très prudent»: attention aux hallucinations de l'IA
1
«Il faut rester très prudent»: attention aux hallucinations de l'IA
de Alexandre Cudré
«Mes émotions sont réelles»: Cette Romande va épouser son IA
5
«Mes émotions sont réelles»: Cette Romande va épouser son IA
de Kilian Marti, Emanuella Kälin
J'ai testé l'appli Lensa et je suis devenue un objet sexuel
1
J'ai testé l'appli Lensa et je suis devenue un objet sexuel
de Sabeth Vela
Des psys romands racontent ce que ChatGPT change pour eux
Des psys romands racontent ce que ChatGPT change pour eux
de Alberto Silini
Thèmes
En Chine, les robots font du kung-fu
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Les espions russes pourraient vivre un changement inédit en 18 ans
Le puissant service russe de sécurité intérieure, le FSB, pourrait connaître une vaste réorganisation. Un changement à sa tête est également possible.
Depuis plus de 18 ans, Alexandre Bortnikov dirige le Service fédéral de sécurité russe (FSB). Mais le mandat exceptionnellement long de l’homme de 74 ans pourrait bientôt prendre fin. Le média russe indépendant en exil iStories rapporte qu’une vaste réorganisation se prépare au sein du FSB. Elle pourrait concerner des départements clés et leurs dirigeants, voire Bortnikov lui-même.
L’article