iPhone 14, nouveaux AirPods... Quelles nouveautés Apple prépare cette année?

Mercredi soir, le monde de la technologie aura à nouveau les yeux rivés sur la keynote d'Apple où seront présentés de nouveaux matériels. Voici ce que nous savons déjà sur l'iPhone 14 et la Watch Pro.

La première quinzaine de septembre est toujours la période la plus excitante de l'année pour les fans d'Apple. En effet, depuis des années, le groupe technologique profite de ce moment pour présenter la nouvelle version de son produit phare: l'iPhone. Et la date exacte de révélation est désormais connue: le mercredi 7 septembre.

Bien que ce qui va être présenté n'a pas encore été officiellement déclaré, des rumeurs subsistent. Voici les informations dont on est le plus certains.

Mises à jour de l'iPhone 14 Pro

L'iPhone Pro devrait bénéficier d'une multitude de nouvelles fonctionnalités, si l'on en croit les rumeurs du journaliste de Bloomberg Mark Gurman qui a eu raison à plusieurs reprises par le passé.

Le format devrait rester inchangé: l'iPhone Pro devrait donc toujours avoir un écran de 6,1 pouces et la version Pro Max avoir un écran de 6,7 pouces. En revanche, ce sont les écrans eux-mêmes qui pourraient se doter d'une nouveauté importante: afficher les notifications, même en mode veille.

La fameuse encoche de l'écran pour les caméras et les capteurs devrait également se réduire à un petit trou pour la caméra selfie et à une encoche en forme de pilule pour le capteur de reconnaissance faciale. L'espace entre les deux trous de l'écran devrait toutefois être «comblé» par des pixels noirs, afin d'offrir une surface continue.

Les caméras devraient également être fortement améliorées. La caméra frontale aurait une ouverture plus grande (f/1.9 au lieu de f/2.2), ce qui devrait permettre de prendre de meilleurs selfies en cas de faible luminosité. Au dos, la caméra principale devrait être dotée d'un capteur 20% plus grand, la résolution passant pour la première fois depuis des années de 12 MP à 48 MP. La caméra télé devrait par ailleurs être équipée d'un meilleur système de lentilles et la caméra ultra grand-angle pourrait également détenir un capteur plus grand.

Bien entendu, Apple devrait continuer à équiper ses modèles haut de gamme d'une nouvelle puce A16. Mis à part que cette fois, cette évidence ne devrait plus s'appliquer à tous les modèles.

Selon toute vraisemblance, tout cela se traduira également par un prix plus élevé.

L'écart de prix entre Pro et Pro Max se creuse

Les fans devraient dire adieu à l'iPhone mini (écran de 5,4 pouces) qui ne devrait pas faire partie du modèle 14. A la place, il y aurait probablement une version Max, comme pour les modèles Pro. Apple vendrait ainsi un iPhone et un iPhone Pro avec un écran de 6,1 pouces et un iPhone Max et un iPhone Pro Max avec un écran de 6,7 pouces.

Pour le reste, l'iPhone 14 devrait surtout se distinguer par l'absence de mises à jour majeures. Pour la première fois, la puce du modèle iPhone 13 de l'année précédente sera gardée pour le nouveau modèle. Pour ce qui est de l'encoche plus petite, l'écran Always On, la caméra principale améliorée: tout cela ne sera probablement disponible que sur la version Pro. La caméra selfie améliorée et la caméra ultra grand-angle améliorée pourraient tout de même être présentes sur l'iPhone 14.

Au moins, ici, le montant devrait rester le même. L'écart entre les modèles Pro sera nettement plus important cette année - également en termes de prix.

Watch 8 et Watch Pro

L'Apple Watch «Series 8» devrait également faire partie de la présentation de mercredi. Selon les rumeurs, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. La taille et la forme resteraient identiques, seul un capteur de température pourrait être ajouté. Lequel ne devrait toutefois pas servir à mesurer le niveau de fièvre puisque la mesure de la température sur la peau est trop imprécise pour ce type d'outils. On pourrait plutôt imaginer des tendances ou des indications à prendre la température avec un thermomètre. Les détails ne seront donnés que mercredi, si tant est qu'il y en ait.

La présentation d'un nouveau modèle de Watch pourrait être bien plus intéressante: la Watch Pro. Il s'agirait d'une variante plus grande et plus robuste. Elle pourrait en outre être fabriquée en titane et abriter une plus grande batterie dans son boîtier, lui aussi plus imposant. Cependant, elle devrait être nettement plus chère. Mark Gurman suppose que de cette manière, Apple apporte une réponse à Garmin. L'entreprise savamment plus forte qu'Apple dans le segment de prix à partir de 500 dollars avec ses montres.

La Watch SE bon marché pourrait aussi recevoir une mise à jour. On pourrait imaginer qu'un écran Always-On fasse son apparition ici aussi, mais peut-être Apple se réserve-t-elle cette possibilité pour les variantes plus chères. Jusqu'à présent, on ne sait pas grand-chose à ce sujet.

Les AirPods Pro 2 vont-ils arriver?

En fait, une nouvelle variante des AirPods Pro serait également prévue. Les premiers écouteurs à annulation de bruit au format AirPods avaient été présentés par Apple en 2019. Une version rafraîchie pourrait apporter toute une série de nouvelles fonctions. On pourrait par exemple imaginer la prise en charge d'un meilleur format audio – comme Apple Lossless Audio (ALAC). Mais il faudrait alors dire adieu au Bluetooth comme technologie de transmission. On pourrait également envisager le Bluetooth 5.2, qui permet également d'écouter de la musique en meilleure qualité.

Mais tout cela ne sont pour l'instant que des rumeurs non confirmées. Apple présentera des faits mercredi à partir de 19 heures, heure d'Europe centrale.

