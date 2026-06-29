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Cette nouveauté sur WhatsApp va chambouler vos habitudes

FILE - A WhatsApp icon is displayed on an iPhone, Nov. 15, 2018, in Gelsenkirchen, Germany. (AP Photo/Martin Meissner, File) WhatsApp AI Privacy
Une nouveauté de taille pour la messagerie très prisée. Keystone

Cette nouveauté sur WhatsApp va chambouler vos habitudes

WhatsApp va permettre à ses utilisateurs de communiquer via un nom d'utilisateur, sans avoir à partager leur numéro de téléphone, a annoncé Meta lundi.
29.06.2026, 20:3129.06.2026, 20:31

La messagerie WhatsApp, propriété du groupe Meta, va prochainement permettre à ses utilisateurs de communiquer sans partager leur numéro de téléphone, en introduisant lors d'une prochaine mise à jour l'usage de noms, a annoncé l'entreprise lundi.

Cette évolution signifie que les numéros de téléphone ne seront plus partagés automatiquement lors d'ajout sur des discussions de groupe ou lors de l'envoi d'un premier message à une personne ou à une entreprise, a précisé dans un communiqué WhatsApp.

Selon la messagerie, il s'agit d'une «fonctionnalité de confidentialité». Afin de contacter quelqu'un, il sera donc nécessaire de connaître son nom d'utilisateur, a expliqué l'entreprise.

Voici le nouveau patron de WhatsApp

Réservation des noms d'utilisateurs

En raison du très grand nombre d'inscrits, plus de 3 milliards de personnes revendique WhatsApp, de nombreux utilisateurs devraient ne pas obtenir leur premier choix de pseudonyme.

L'entreprise a indiqué qu'elle déploierait progressivement à partir de lundi la réservation des noms d'utilisateurs, et qu'elle informerait au fur et à mesure les utilisateurs de chaque pays concerné. Elle n'a pas donné davantage de précisions sur le calendrier.

Les «créateurs, les petites entreprises et les organisations» pourront demander à WhatsApp d'utiliser le nom d'utilisateur sous lequel ils sont inscrits sur les autres plateformes du groupe, comme Facebook et Instagram, est-il précisé. (sda/ats/afp)

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