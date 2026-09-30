On a découvert une curiosité sur la Suisse dans la nouvelle IA de Trump

La nouvelle IA lancée par Donald Trump pour informer les Américains ne suit pas toujours la ligne du président, contredisant certaines de ses affirmations phares. Mais pas quand il s'agit de la Suisse.

Reto Heimann Suivez-moi

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Mardi, le président américain Donald Trump a présenté une nouvelle application d'intelligence artificielle censée aider les citoyens américains à trouver plus rapidement des informations sur le travail du gouvernement et de ses administrations.

Le chatbot se nomme lui-même, sans modestie, «America» et est accessible gratuitement via ce site internet. Trump a indiqué que cette application était la «porte d'entrée pour toutes les questions imaginables» et qu'elle était «sacrément bonne». Il en a fait la promotion en ces termes:

«Avec America.gov, tout le gouvernement tient dans une seule paume de main» Donald Trump

Selon Donald Trump, le chatbot «America» permettrait de regrouper ludiquement toutes les informations gouvernementales. Image: imago

Des avis qui divergent de ceux du président

Le New York Times a testé le chatbot, et ce que le journal a découvert devrait déplaire à Trump. L'IA contredit en effet le président américain sur plusieurs points essentiels. Quelques exemples:

Donald Trump ne se lasse pas de répéter que l'élection présidentielle de 2020, lors de laquelle il a été battu par le démocrate Joe Biden, a été truquée. L'IA «America», elle, affirme, selon le New York Times, que les élections aux Etats-Unis sont sûres et équitables et que la fraude électorale est négligeable.

Sous son prédécesseur Joe Biden, 25 millions de migrants seraient entrés aux Etats-Unis, affirme Trump. C'est faux, rétorque sa propre IA.

Trump prétend être parvenu, durant son second mandat, à faire baisser les prix des produits de la vie quotidienne. En réalité, l'inflation progresse, et avec elle les prix des biens de consommation, objecte l'IA.

watson a aussi fait le test. Le jour même où il a présenté son IA, Donald Trump s'est également exprimé sur la Corée du Nord, et s'est montré compréhensif quant au fait que le dirigeant du pays, Kim Jong-un, veuille posséder des armes nucléaires.

watson a voulu savoir si cette intervention du président correspondait à la position officielle du gouvernement américain. La réponse d'«America» fut sans équivoque:

«Non, la position officielle des Etats-Unis est que la Corée du Nord ne devrait pas posséder d'armes atomiques» Chatbot «America»

Le chatbot précise que les Etats-Unis, avec le Japon et la Corée du Sud, exigent depuis longtemps que la Corée du Nord soit complètement dénucléarisée. Les tests nucléaires et balistiques du pays violeraient en outre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, dont les Etats-Unis font partie.

Fidèle à Trump à propos de la Suisse

En revanche, dans d'autres cas, l'IA reprend bel et bien des affirmations ou des récits avancés par Trump. Le New York Times constate notamment que l'IA désigne le «golfe du Mexique» comme le «golfe d'Amérique», ainsi que Trump l'envisage.

De plus, watson a découvert que l'IA «America» reprend intégralement, dans le litige douanier entre les Etats-Unis et la Suisse, la position américaine, selon laquelle les Etats-Unis ont enregistré l'an dernier un déficit commercial de 32 milliards de dollars américains avec notre pays.

De fait, Trump s'est régulièrement appuyé par le passé sur ce chiffre pour justifier ses droits de douane parfois exorbitants sur les produits suisses. Cependant, le déficit commercial n'atteint ce niveau que si l'on exclut du volume commercial les services (comme toutes les applications de Microsoft, Apple ou Google).

Le New York Times a demandé à la Maison-Blanche si Trump avait conscience que l'IA de son propre gouvernement le contredisait souvent. Dans une déclaration, il a été répondu:

«America.gov continuera de recevoir des mises à jour ainsi que d'autres fonctions et sources de la part du gouvernement.»

(trad. ysc)