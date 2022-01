Callisto emmène Alexa et Webex dans l'espace Image: Lockheed Martin

Comment fabrique-t-on un GPS de l'espace? Réponse en 3 points

La voix digitale d'Alexa aidera bientôt les astronautes à suivre leur chemin dans le vide sidéral, et c'est le résultat d'un cocktail entre géants américains de la Tech et de la Défense.

Vous utilisez un GPS quand vous partez en voyage? Accrochez vos ceintures: grâce à une collaboration entre technologie et sécurité, un service de guidage pourrait bientôt vous amener sur la Lune. Mais le défi technique est énorme.

En effet, il est difficile de faire voyager les ondes en temps réel à travers l'espace. C'est là qu'intervient le programme spécial nommé Callisto. Grâce à lui, une intelligence artificielle (IA) pourra se transformer en une sorte de GPS de l'espace. C'est aussi lui qui permettra à l'ensemble de fonctionner sans aucune connexion à internet.

Dans ce projet, on retrouve l'entreprise d'armement Lockheed Martin, à l'origine de Callisto. Ce programme compte sur la participation des acteurs de la technologie via Alexa d'Amazon et Webex by Cisco. Ces deux outils de communication, insérés au vaisseau Orion de la Nasa, seront testés lors de la mission Artemis 1. Alors, comment on fabrique un GPS de l'espace?

Qui est Callisto?

C'est le système qui permet à l'ensemble de tenir. Il tire son nom du compagnon d'Artemis dans la mythologie grecque. Ce programme permet à l'assistant virtuel Alexa de se passer d'internet et à Webex d'établir une visioconférence depuis l'espace.

Lockheed Martin, c'est qui? La corporation Lockheed Martin est une compagnie globale de défense et sécurité. Avec plus de 100 000 employés à travers le monde, elle est notamment active dans la recherche et le développement de systèmes technologiques.

Callisto sera mis en service pendant cette mission sans astronautes, mais a pour but futur d'assister le personnel de la Nasa lors de voyages dans l'espace.

Qui est Alexa et que dira-t-elle aux astronautes?

Alexa est le nom sous lequel se présente l'assistant personnel développé par Amazon. Cette intelligence artificielle répond à des questions à travers une enceinte connectée ou une application mobile.

D'ailleurs, saviez-vous ce qui a inspiré la création d'Alexa? Une série de science-fiction des années 1960:

«L'ordinateur de Star Trek faisait partie de notre inspiration pour Alexa. Il est donc enthousiasmant de remarquer que notre vision de l'intelligence artificielle sera intégrée à Orion.» Aaron Rubenson, vice-président de Alexa Everywhere source: businessinsider

Alors quel sera son rôle? Alexa assisterait les astronautes en leur fournissant des informations notamment sur:

L'état général du vaisseau.

La vitesse de croisière.

La position dans l'espace.

La température dans le cockpit.

Si vous étiez astronaute, vous pourriez donc lui demander:

«Dis-moi, Alexa, c'est encore loin la Lune?»

La conception d'Alexa sera revue afin qu'elle puisse fonctionner sans connexion internet. Le temps de latence pour faire passer l'information entre la Terre et l'espace serait ainsi réduit.

Mais alors, quel sera le rôle de Webex?

Alors que les visio-conférences internationales sont devenues courantes pour la plupart d'entre nous, la Nasa (qui a souvent une longueur d'avance) passe à l'étape suivante: la visio-conférence intergalactique. Développée par la société Cisco, Webex est une application permettant de passer des appels vidéos, de programmer des réunions, ou encore d'envoyer des messages.

La plateforme de communication – qui porte le nom officiel de Webex by Cisco – serait utilisée pour partager plus facilement des informations entre la Terre et l'espace.

«La distance ne doit pas devenir une barrière, surtout en cas de problèmes» Jeetu Patel, vice-président de Cisco Source: Washington post

L'autre but est aussi de permettre aux astronautes de se sentir moins seuls. Grâce à l'outil de visio-conférence, ils pourraient garder le contact avec la Terre et leur famille.

Lors du test pendant la mission sans astronautes, un équipage virtuel sur Terre entretiendra un dialogue avec Alexa grâce à la visio-conférence de Webex.

Est-ce que cela va fonctionner? Verdict avec Artemis 1, première mission d'une nouvelle série d'expéditions de la Nasa, qui est prévue pour le printemps 2022.