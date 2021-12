«Certains des événements météo extrêmes les plus dévastateurs de 2021 ont frappé des pays pauvres, qui ont peu contribué aux causes du changement climatique et où la plupart des dommages ne sont pas assurés.»

Ce classement économique sur-représente les catastrophes survenues dans les pays riches, aux infrastructures plus développées et mieux assurées, mais l'ONG rappelle que:

L'an dernier, le montant des dommages économiques des 10 événements météo les plus coûteux avait été calculé à près de 150 milliards de dollars par l'ONG, qui souligne que la plupart des évaluations «sont basées uniquement sur les dommages assurés, ce qui laisse supposer des coûts réels encore plus élevés».

Ces 10 catastrophes ont également fait au moins 1075 morts et déplacé plus de 1,3 million de personnes, selon le rapport annuel de Christian Aid publié lundi.

Les dix catastrophes météo les plus coûteuses de 2021 ont dépassé 170 milliards de dollars (156 milliards de francs) de dommages au total. Ce chiffre est en augmentation sur 2020 et reflète l'impact grandissant du réchauffement climatique, selon une ONG britannique.

La catastrophe la plus coûteuse en 2021 a été l'ouragan Ida, qui a balayé l'est des Etats-Unis et causé environ 65 milliards de dollars de dégâts.

Spider-Man fait péter le box-office et atteint le record de Star Wars

Le nouveau Spider-Man est devenu le premier film de l'ère Covid-19 à engranger plus d'un milliard de dollars durant le weekend de Noël, dans le box-office.

«Spider-Man: No Way Home», avec la star britannique Tom Holland, a collecté 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions à l'international, soit plus d'un milliard de dollars (917 millions de francs) sur 12 jours, confirmant les attentes des analystes.