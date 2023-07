Attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam coupable de terrorisme

Attentats de Bruxelles: Abdeslam et cinq hommes reconnus coupables de terrorisme

En mars 2016, une série d'attentats frappait Bruxelles, faisant 36 morts. Six hommes ont été déclarés coupables d'assassinats terroristes par un tribunal belge.

Mardi soir, cour d'assises de Bruxelles a déclaré coupable six hommes d'assassinats terroristes. Dix au total devaient passer devant la barre pour être jugés quant à leurs implications dans les attentats de 2016 qui avaient secoué la capitale belge, faisant 32 morts et de nombreux blessés dans le métro et l'aéroport, relate le média belge Le Soir.

Salah Abdeslam, lors des procès des attentats de Paris, en septembre dernier. Keystone

Parmi eux, Salah Abdeslam, également jugé pour les attentats de novembre 2015, à Paris. Le verdict clot sept mois d'audience et 18 jours de délibérations.

