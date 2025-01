Shamsud-Din Jabbar (de face au cantre) aurait tué 15 personnes au moins. Image: watson/imago

Ce que l’on sait du tueur de la Nouvelle-Orléans et les fake news qui ont circulé

Un homme a tué au moins 15 personnes et blessé des dizaines d’autres à La Nouvelle-Orléans. Les autorités ont identifié le suspect: un agent immobilier originaire du Texas. Plusieurs fausses informations ont circulé avant cette identification.

Christoph Cöln / t-online

Agé de 42 ans et agent immobilier au Texas

Le suspect, identifié par le FBI comme Shamsud-Din Jabbar, citoyen américain de 42 ans, était originaire du Texas, où il travaillait en tant qu’agent immobilier. Dans la nuit du Nouvel An, il a percuté à grande vitesse une foule en fête dans le French Quarter, au volant de son pick-up. Les enquêteurs ont retrouvé dans son véhicule un drapeau de l’organisation djihadiste «Etat islamique» (EI).

L’attaque, qualifiée de terroriste par les médias américains, a causé la mort d’au moins 15 personnes et blessé grièvement de nombreuses autres, selon un communiqué du médecin légiste de la ville, Dwight McKenna.

Jabbar a été abattu lors d’une fusillade avec la police. Dans son pick-up, un Ford, les autorités ont découvert deux engins explosifs artisanaux.

Né et élevé aux Etats-Unis

Ancien soldat de l’armée américaine, Jabbar a servi pendant dix ans comme spécialiste en informatique. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il y a quatre ans, où il faisait la promotion de ses services d’agent immobilier, il se décrivait comme un «négociateur coriace» et assurait:

«Je suis né et j’ai grandi à Beaumont, au Texas, et je vis maintenant à Houston. A l’exception de mes voyages avec l’armée, j’ai passé toute ma vie ici.»

Des registres judiciaires publiés par le New York Times révèlent qu’il avait été inculpé à deux reprises: en 2002 pour vol, et en 2005 pour conduite sans permis valide. Toujours selon le journal, Jabbar a été marié deux fois, et son deuxième mariage s’est terminé par un divorce en 2022.

Ancien militaire et vétéran

Au moment de son divorce, Jabbar a évoqué dans un e-mail ses difficultés financières: «Je ne peux pas payer les mensualités de la maison», toujours selon le New York Times. Il a également affirmé que sa société immobilière avait perdu plus de 28 000 dollars l’année précédente, accumulant des dettes de plusieurs milliers de dollars en frais d’avocat.

Le journal Atlanta Journal-Constitution rapporte que Jabbar avait obtenu un diplôme de l'université d'Etat de Géorgie. Dans une vidéo publiée sur YouTube, en 2020, mais supprimée depuis, Jabbar indiquait avoir servi pendant dix ans dans l'armée américaine en tant que spécialiste informatique. Il expliquait que cette expérience lui avait permis de développer une compréhension approfondie du «bon service» et l'importance de prêter attention à chaque détail «pour s'assurer que tout se déroule sans accroc».

Shamsud-Din Jabbar, 42 ans, texan et agent immobilier, a percuté une foule au Nouvel An. Un drapeau de l’EI a été retrouvé. Image: Texas dps

Le FBI a confirmé lors d’une conférence de presse que Jabbar avait servi dans l’armée américaine et avait été libéré de ses fonctions avec les honneurs.

Deux filles et un comportement inquiétant



Le New York Times rapporte que Jabbar avait deux filles, âgées de 15 et 20 ans. Selon les déclarations de son ex-femme, citées par le journal, elles sont profondément traumatisées par les événements. Le quotidien ajoute que le comportement de Jabbar avait été étrange au cours des derniers mois. Son attitude avait suscité une telle inquiétude que son ex-femme avait interdit à leurs filles de maintenir tout contact avec lui.

Les autorités enquêtent actuellement pour déterminer si Jabbar a agi seul ou s’il a pu bénéficier de l’aide de complices.

Les fake news diffusées par les populistes

Peu après l’attaque, des rumeurs se sont répandues sur les réseaux sociaux, affirmant que l’assaillant était un immigrant. La députée Marjorie Taylor Greene a même déclaré sur X (anciennement Twitter) que Jabbar avait franchi la frontière américaine deux jours avant l’attaque et exigé la fermeture immédiate des frontières.

Image: x

Un célèbre adepte des théories du complot, Alex Jones, a également relayé cette information erronée en ce sens. Donald Trump, le président élu, a, lui aussi, laissé entendre dans une première déclaration que l’auteur de l’attaque était un étranger.

Même Fox News – la chaîne conservatrice – a rapidement relayé cette théorie, avant que la journaliste Aishah Hasnie ne corrige partiellement l’information: «Le camion a traversé la frontière il y a deux jours, mais rien ne prouve que l’assaillant s’y trouvait.» Cette affirmation n’a pas été confirmée officiellement à ce jour.

