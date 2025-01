Le pick-up emprunté par le terroriste. (En médaillon, la photo du suspect.)

Analyse

Carnage à la Nouvelle-Orléans: la sinistre marque de l'Etat islamique

L'attentat perpétré mercredi à la Nouvelle-Orléans rappelle ceux de Paris, Nice ou encore d'Orlando, revendiqués par Daech. Il reste à savoir exactement pour le compte de qui le terroriste, du nom de Shamsud Din Jabbar, identifié comme un ex-militaire américain, a agi. Des complices sont recherchés.

Plus de «International»

Les informations rendues publiques par les autorités américaines suite à l’attentat perpétré mercredi 1er janvier dans le «quartier français» de La Nouvelle-Orléans mènent au groupe Etat islamique (EI). Ce qu’atteste, en apparence du moins, la présence d’un drapeau de l’EI (Daech) à l’arrière du pick-up à bord duquel le terroriste a tué 10 personnes, en blessant 35 autres, selon un bilan provisoire.

La «débauche» occidentale

L’endroit choisi par le tueur, identifié comme Shamsud Din Jabbar, 42 ans, pour commettre son forfait, est un «classique» de l’Etat islamique: un lieu festif, associé – dans le discours de l'organisation – à la débauche occidentale, avec une connotation LGBT. On pense tout de suite, dans l’ordre, aux attentats des terrasses et du Bataclan du 13 novembre 2015 à Paris, à la fusillade dans une boîte gay d’Orlando, en Floride, le 12 juin 2016, au camion fou de Nice, le 14 juillet de la même année. A cela s'ajoute le mode opératoire, encouragé par Daech auprès de ses émules en Occident: un véhicule fonçant dans la foule, de manière à faire le maximum de morts.

L’attaque terroriste de La Nouvelle-Orléans est donc selon toute vraisemblance un attentat djihadiste, signé Daech par le tueur lui-même – à côté de son corps sans vie gisant sur le sol, on aperçoit ce qui ressemble à un chapelet, qu’il portait peut-être sur lui.👇

image: capture

Mais pourquoi Daech et pourquoi maintenant? Une piste conduit en Syrie, où le nouveau pouvoir sous la bannière des islamistes radicaux d’HTS s’est construit contre l’EI, l’a combattu. Il reste aujourd’hui des poches de Daech dans les régions désertiques situées au centre de la Syrie. Le 24 décembre, les Etats-Unis ont affirmé avoir tué deux combattants de l'EI lors d'une opération aérienne en Syrie. La France a annoncé avoir mené des «frappes ciblées» cinq jours plus tard, toujours contre le même ennemi.

La Syrie

Message adressé aux Etats-Unis?

Les Etats-Unis ont, par ailleurs, levé la récompense de 10 millions de dollars promise à qui permettrait d’arrêter le nouvel homme fort de la Syrie, Abou Mohammed al-Joulani, qui se fait désormais appeler par son vrai nom, Ahmed Al-Charaa. Prudent face à la donne syrienne instable, l’Occident semble cependant disposé à accompagner une fragile transition politique, à présent que le régime de Bachar Al-Assad est tombé. L’attentat de la Nouvelle-Orléans peut être une façon pour Daech de dire aux Etats-Unis qu’ils feraient mieux de se tenir à distance des affaires syriennes.

Une autre piste mène possiblement à l'Etat islamique au Khorassan (EI-K), un zone qui englobe des parties de l'Afghanistan et du Pakistan. En mars dernier, à Moscou, un attentat faisant 137 morts avait été revendiqué par l'EI-K.

Trois hommes et une femme recherchés

Il apparaît, à ce stade, que le terroriste de la Nouvelle-Orléans n'a pas agi seul. La CIA (les services secrets) est mobilisée pour mettre au jour ses liens avec d'éventuels donneurs d'ordre étranger.

Quant au FBI, la police fédérale, elle est sur la piste de complices, trois hommes et une femme étant recherchés – des engins explosifs ont été retrouvés mercredi dans le pick-up du tueur, qui portait, semble-t-il aussi, une ceinture explosive. D'autres bombes ont pu être été posées ailleurs. Tout cela nécessite l'expertise d'un ou plusieurs artificiers. Une opération anti-terroriste est en cours aux Etats-Unis.

Pas un «migrant»

Le terroriste n’est en tout cas pas un «migrant» au sens où le président élu Donald Trump l’entend souvent – un individu fraîchement arrivé sur le sol américain après avoir franchi clandestinement la frontière. Portant un nom musulman dont l’origine pourrait être indo-pakistanaise, Shamsud Din Jabbar, 42 ans, est né aux Etats-Unis, dans l’Etat du Texas. Il a servi dans l’armée américaine. Il se serait radicalisé ces douze derniers mois. L’enquête affinera son profil.

Ce n’est pas la première fois que des militaires ou ex-soldats américains sont impliqués dans des activités extrémistes. Mais c’est la première fois sans doute qu’un Américain ayant servi dans l'armée commet sur le sol des Etats-Unis un attentat au nom de l’Etat islamique – lequel, quelle qu'en soit la faction, en revendiquera peut-être la paternité.

L'attentat qui a endeuillé mercredi les Etats-Unis aurait pu être bien plus meurtrier. Le pick-up du tueur a manifestement été stoppé dans sa course folle par un engin de chantier. Quant aux charges explosives, celles qui ont été repérées ont pu être désamorcées à temps. Les contre-coups politiques de cet attentat, alors qu'approche la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump, pourraient être lourds. Comme on le sait en Europe, parmi les auteurs des attentats djihadistes, nombreux sont ceux qui sont nés sur le sol européen.