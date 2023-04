Tesla lance sa première bière (et son prix est indécent)

Dans un design raffiné (qui brille dans le noir), la marque automobile propose désormais sa propre bière dans toute l'Europe. Le prix des trois bouteilles fait tout de même grincer des dents.

Elle avait été annoncée il y a un an et demi, lors d'un événement à Grünheide et elle est désormais disponible en édition limitée dans toute l'Europe. Voici la première bière de Tesla, «brassée pour les cyborgs, fabriquée par des humains».

Une bière qui brille dans le noir

Tesla GigaBier, de son nom officiel, «jette un pont entre le cybertruck et la tradition vieille de 500 ans du brassage de la bière selon la loi de pureté allemande». Elle est «brassée avec notre houblon exclusif Cyber et des saveurs d'agrumes, de bergamote et de fruits sucrés», peut-on lire sur le site web. Chaque bouteilles d'apparence raffinée porte une étiquette noire avec un filigrane qui brille dans l'obscurité.

Et qui coûte un bras !

La Pilsner, brassée à Berlin, n'est cependant de loin pas une bonne affaire (ses prix sont caractéristiques des produits commercialisés par Elon Musk): pour trois bouteilles, comptez au total 89 euros. Si on fait le calcul, ça fait 30 euros les 0,33 litre.

Les personnes intéressées ne peuvent cependant acheter qu'un seul paquet de trois bouteilles. Selon Tesla, il s'agit d'une offre limitée. La bière expirera donc en septembre 2023. Pour l'instant, il n'est pas prévu de réapprovisionner la gamme, mais cela pourrait toutefois changer à l'avenir, selon l'entreprise.

Ce projet de bière n'est toutefois pas nouveau. En effet, le magnat de la tech l'avait déjà annoncé en octobre 2021 lors de la journée portes ouvertes sur le site de l'usine Tesla à Grünheide. Ce jour-là, il y avait une photo de deux bouteilles en arrière-fond, permettant de montrer à quel point le patron de Tesla était sérieux.

Et la Tesla GigaBier n'est pas la première incursion de l'entrepreneur dans le monde des boissons. En 2020, Elon Musk avait déjà lancé une Tesla Tequila sur le marché. L'idée était née d'un poisson d'avril de 2018. La valeur d'une bouteille – une édition limitée – avait en effet de quoi faire rire: elle coûtait 250 euros. (nhe)