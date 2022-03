Jean-Pierre Pernaut: malade d'un cancer, son état s'aggrave

C'est ce qu'aurait révélé un proche avant d'ajouter que plusieurs organes seraient touchés et notamment son coeur, affaibli par les différents traitements subis par le journaliste.

Les dernières nouvelles concernant l'état de santé de Jean-Pierre Pernaut ne sont pas réjouissantes. Selon le magazine Public , le journaliste et présentateur phare du JT de TF1 serait très affaibli et dans le coma.

En décembre dernier, le journaliste a révélé qu'il souffrait d'un cancer des poumons. Il avait depuis quitté son poste chez LCI et disparu du paysage médiatique.

