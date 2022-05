Sur TikTok, il faudra désormais payer pour voir les lives des influenceurs

TikTok innove avec un nouvel outil qui rappelle la formule qui a fait le succès de Twitch, la plateforme de streaming de parties de jeux vidéo sur laquelle seuls les abonnés ont accès aux sessions en direct.

La plateforme de partage de contenus vidéos TikTok va proposer des abonnements payants pour accéder aux sessions live de créateurs de contenus. La nouvelle fonctionnalité sera testée à partir de jeudi, a annoncé la plateforme dans une vidéo.

Objectif? Permettre aux créateurs de «générer des revenus mensuels prévisibles» et de personnaliser leur «salle de direct», mais également de moins dépendre des publicités.

Comment ça marche?

La fonctionnalité, qui s'appelle LIVE Subscription, est censée donner aux créateurs «l'opportunité d'augmenter leurs revenus tout en continuant à faire grandir leur communauté et permet aussi aux fans de remercier leur créateur favori de façon régulière», précise la société dans un communiqué.

Les abonnés aux sessions en direct pourront donc arborer un badge indiquant leur séniorité, et auront accès à un groupe de conversation exclusif. Cette fonctionnalité sera proposée initialement en mode bêta, à certains créateurs sélectionnés. Elle sera ensuite étendue plus largement à ceux qui ont plus de 18 ans et au moins 1000 fans.

Devenue une plateforme vidéo majeure avec la pandémie, TikTok a longtemps pêché sur le plan de la monétisation de ses contenus, tardant à concrétiser le potentiel que représentait son milliard d'utilisateurs mensuels, seuil franchi l'an dernier. Ce nouvel outil devrait en partie régler ce problème. (ats/sia)