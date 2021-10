Cette position du Kamasutra est «la plus dangereuse du monde»

Un chirurgien britannique a dévoilé l'acrobatie du lit qui vous offre un pass droit direct vers les ambulances plutôt qu'au septième ciel. Et y en a d'autres.

Parmi les positions sexuelles les plus répandues, l'une d'elles se révèle littéralement mortelle. Plus précisément pour une partie de la population qui voit, dans 50% des cas, son pénis fracturé. C'est en tout cas ce qu'a signalé, il y a quelques jours, sur Tiktok, le Docteur Karan Raj.

Ce chirurgien britannique, suivi par 4,4 millions d'abonnés, a créé un véritable buzz en affirmant que l'Amazone inversée était «la position la plus dangereuse du monde». La raison:👇

«Le sexe masculin peut glisser et se voir écrasé par l'os pubien de la partenaire durant l'acte» Docteur Karan Raj tiktok

Ceux qui s'y aventurent se retrouvent alors avec «une dysfonction érectile et une courbure permanente de leur partie intime», si l'on en croit les IRM que le Docteur Karan Raj montre durant la vidéo.

La position préférée de bien du monde

En quelques minutes, cette déclaration filmée à fait le tour de l'application chinoise et cumule à ce jour près de 4,5 millions de vues. Nombreux sont les internautes à avoir été déçus d'apprendre cette nouvelle, affirmant dans la majorité des commentaires que l'Amazone inversée était leur position préférée.

D'autres ont été tellement traumatisés par la vidéo qu'ils ont juré de ne plus avoir de relations sexuelles dans cette gymnastique: «mon mari a maintenant peur de s'approcher de moi à cause de ça», a déclaré l'une des abonnés.

Méfiez-vous de ces autres positions

Il se pourrait cependant que les affirmations du scientifique habitué des réseaux sociaux contredisent la dernière étude fouillée sur le sujet et repérée par le New York Post.

Selon ce rapport publié en 2017 dans l'International Journal of Impotence Research, ce n'est pas l'Amazone inversée qui mettrait le plus en danger l'engin masculin. C'est, en réalité, la levrette qui rafle la première position, avec 41% de fractures au pénis provoquées. Laquelle est suivie par le missionnaire qui cause, lorsque l'homme est au-dessus, près de 25% de fractures selon l'étude. (mndl)