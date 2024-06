Ils ont voulu privatiser un monument en Turquie et ça n'a pas plu

Les touristes qui découvraient la ville antique d'Ephèse n'ont pas apprécié qu'une partie du site soit barricadée lors de leur visite. La situation a dégénéré lorsqu'ils ont compris les raisons de cette fermeture.

Simone Bischof / t-online

Plus de «International»

Un article de

Un curieux incident s'est produit le 17 juin dans la ville antique d'Éphèse, en Turquie. On célébrait, ce jour-là, la fête islamique du sacrifice, l'Aïd Al-Adha. A leur arrivée, les visiteurs du site archéologique ont appris que la célèbre bibliothèque de Celsus resterait fermée ce soir-là. Aucune raison ne leur a été donnée.

Déjà très prisée en temps normal, Ephèse était encore plus bondée que d'habitude en raison d'un jour férié. Quand les visiteurs des ruines antiques se sont approchés de la bibliothèque de Celsus, ils ont remarqué la présence d'une barricade et ont vite compris pourquoi: un tour-opérateur avait privatisé les lieux pour un groupe et avait fait dresser des tables pour un dîner, rapporte le portail archéologique Arkeofili.

Traitement spécial pour certains touristes

La foule rassemblée derrière les barrières a fini par réagir à la situation par des huées et des sifflets. Un témoin a raconté au portail archéologique ne pas avoir été autorisé à entrer. On lui aurait dit que la bibliothèque serait fermée aux visiteurs en fin de journée, sans pour autant invoquer de raison:

«Puis nous avons vu qu'il s'agissait d'un événement spécial pour les passagers d'un bateau de croisière»

Ça a provoqué la colère d'une bonne partie des badauds, contraints d'admirer le site archéologique à distance. Les choses n'en sont pas restées là, comme témoigne un touriste:

«Nous avons franchi la barrière en protestant bruyamment. Ensuite, tout le monde a afflué à l'intérieur et a continué à protester. Dérangés par ce vacarme, les convives ont alors quitté le repas.»

La foule a donc pénétré dans le périmètre pour en chasser les touristes. Toutes les tables ont été retirées et les lumières éteintes. Laissée dans l'obscurité, les gens se sont empressés de partager cette histoire sur les réseaux.

La ville antique d'Éphèse victime de son succès

Environ deux millions de personnes ont visité l'an dernier la ville antique d'Éphèse. Pour mieux maîtriser le flux de touristes et éviter d'endommager le monument, les autorités ont instauré des heures d'ouverture tardives. Les ruines sont désormais accessibles jusqu'à minuit.

Sources: