Vidéo: watson

Barcelone: la chasse aux touristes est ouverte

La colère contre le tourisme de masse à Barcelone grandit. Après des manifestations, certains ont décidé d'agir de manière plus radicale 🔫.

Plus de «International»

Avec une moyenne de 32 millions de visiteurs par an, Barcelone est la ville la plus visitée d'Espagne. Chaque année, de nouveaux pics de visiteurs sont enregistrés. La métropole catalane est envahie par des touristes du monde entier, surtout en été, ce qui rend la vie des habitants de plus en plus inconfortable.

Quelques 2800 personnes ont manifesté samedi 6 juillets à Barcelone contre le surtourisme, qui a notamment un effet dévastateur sur le prix du logement.

Certains ont pointé des pistolets à eau sur des vacanciers qui se trouvaient dans des restaurants. Certains restaurants ont même dû boucler leurs terrasses pour protéger leurs clients.

Une manifestante déclare à l'AFP qu'elle n'a rien contre les touristes, mais que Barcelone est tellement surpeuplée que la ville ne vaut plus la peine d'y vivre. Pour les commerçants du marché historique de La Boqueria, sur Las Ramblas, le tourisme de masse y est plus ressenti comme une malédiction qu'une bénédiction. Ils se plaignent notamment du fait que les touristes encombrent les couloirs et s'agacent des innombrables selfies.

Des mesures contre la crise du logement

La situation du logement à Barcelone est particulièrement précaire, au point qu'il ne reste plus beaucoup d’appartements abordables. Selon le maire de la ville, les loyers ont augmenté de près de 70% au cours des dix dernières années. La ville souhaite désormais prendre des mesures radicales contre la crise du logement.

Le conseil municipal a d'ailleurs récemment annoncé qu'il n'autoriserait plus les appartements de vacances pour les touristes à partir de 2028. À cette fin, 10 000 licences d'appartements touristiques doivent être retirées au cours des cinq prochaines années.