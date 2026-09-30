Nissan lance une petite voiture électrique qui nous est très familière Image: nissan

Nissan lance une petite voiture électrique qui rappelle un modèle connu

Nissan revient sur le segment des mini-citadines. La nouvelle Pixo est techniquement une proche cousine de la Renault Twingo, mais son design porte clairement la signature de Nissan.

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Le nom est connu, mais le concept est nouveau: avec la Pixo, Nissan fera son retour sur le marché des mini-citadines début 2027. Le premier modèle à porter ce nom, lancé en 2009, était encore équipé d’un moteur à essence et reposait sur une technologie Suzuki. La nouvelle génération, elle, sera exclusivement électrique. Cette fois, sa base technique est fournie par Renault, partenaire de Nissan.

Sur le plan technique, la nouvelle Pixo est pratiquement la jumelle de la Renault Twingo électrique et de la Dacia Spring, elles aussi produites dans l’usine slovène de Novo Mesto. Nissan se démarque surtout par un design spécifique et une politique d’équipement légèrement différente de celle de ses cousines.

La Nissan Pixo mesure 3,80 mètres de long et affiche les mêmes dimensions que la Renault Twingo. Image: nissan

La Nissan Pixo a une face avant anguleuse

Avec ses 3,80 mètres de long, cette cinq-portes à quatre places est une citadine classique. Elle mesure 1,79 mètre de large et son diamètre de braquage, très pratique en ville, est de 9,9 mètres. Par ses dimensions et ses proportions, la Pixo reprend celles de la Twingo.

La Pixo dispose d’une batterie de 27,5 kWh offrant 259 kilomètres d’autonomie selon le cycle d’homologation. Image: nissan

Les deux modèles se distinguent néanmoins clairement sur le plan visuel: Renault mise sur le charme rétro, avec des formes arrondies, des phares à l’expression sympathique et de nombreuses références à la Twingo originale de 1993. Nissan renonce, de son côté, à la nostalgie. La Pixo adopte une face avant plus anguleuse, des feux au dessin pixellisé et un pare-chocs censé évoquer le visage d’un robot.

La Nissan Pixo? Petite voiture, petite batterie

Sous la carrosserie, les similitudes sont plus nombreuses: la propulsion est assurée par un moteur électrique de 60 kW, soit 82 ch, qui devrait permettre d’atteindre une vitesse maximale d’environ 130 km/h. Ces mini-citadines utilisent une batterie lithium-fer-phosphate de 27,5 kWh pour stocker leur énergie. Nissan annonce jusqu’à 259 kilomètres d’autonomie pour la Pixo.

Un poste de conduite épuré, avec deux écrans et des molettes faciles à utiliser pour la climatisation. Image: nissan

L’aménagement intérieur reprend lui aussi, pour l’essentiel, celui de la Twingo. Quatre adultes sont censés pouvoir y prendre place et les deux sièges arrière peuvent coulisser séparément dans le sens de la longueur. Le coffre affiche un volume de 365 litres, qui peut atteindre 1221 litres une fois les dossiers rabattus. A cela s’ajoutent au total 18 litres de rangements dans l’habitacle.

Le poste de conduite s’inspire lui aussi très largement de celui du modèle français qui lui fournit ses composants. Le conducteur dispose d’un combiné numérique de 7 pouces, tandis qu’un écran tactile de 10 pouces trône au centre du tableau de bord. Les différences concernent principalement l’interface graphique, les logiciels et le niveau d’équipement. Nissan annonce que les logiciels Google pour la navigation ainsi que l’assistant d’intelligence artificielle Gemini seront installés de série sur toutes les versions.

La recharge en courant alternatif à 11 kW et la recharge rapide en courant continu à 50 kW seront également proposées de série. Une différence avec la Twingo et la Spring, qui réservent la recharge rapide à une option afin de maintenir un prix d’entrée plus bas. Dans les meilleures conditions, la batterie devrait pouvoir passer de 15 à 80% de charge en un peu moins d’une demi-heure.

La parenté avec la Renault Twingo est clairement visible. Image: nissan

Pour la conduite en ville, Nissan propose une fonction «One Pedal», qui permet d’accélérer et de ralentir la Pixo essentiellement à l’aide de la pédale d’accélérateur. Les aides à la conduite comprennent notamment un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop-and-go, une assistance au maintien dans la voie ainsi qu’un système de stationnement automatique. Du moins sur le papier, cette mini-citadine se rapproche ainsi de véhicules plus grands en matière d’équipement, d’électronique et de confort.

Et elle arrive quand la Nissan Pixo?

Nissan ne dévoilera le prix qu’à l’ouverture des commandes, en décembre. Les premiers exemplaires devraient être livrés début 2027. Les versions d’entrée de gamme de la Dacia Spring et de la Renault Twingo sont proposées respectivement à partir de 16 790 et 18 900 francs. Compte tenu de son équipement plus généreux, la Nissan devrait afficher un tarif de départ légèrement supérieur. (t-online/sp-x/trad. hun)