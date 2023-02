Vidéo: watson

Séisme en Turquie et en Syrie: le bilan dépasse les 2600 morts

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant des centaines de morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon de premiers bilans en constante évolution.

Un violent séisme a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine dans la nuit de dimanche à ce lundi. Le bilan, très évolutif, ne cesse d’empirer. D’abord de quelques victimes, il est rapidement monté à plusieurs dizaines puis plusieurs centaines de morts.

De son côté, la Turquie recense 1651 morts et plus de 11 150 blessés, dans sept différentes provinces. Ces nouvelles données ont été communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui dénombre près de 3471 immeubles effondrés.

Du côté syrien, le bilan provisoire est monté à plus de 900 morts dans le nord du pays pour 2326 blessés, selon le ministère de la Santé et des secouristes en zones rebelles. Selon les chiffres du ministère de la Santé rapportés par l'agence de presse officielle Sana.

1 / 12 Le séisme qui a frappé le Turquie et la Syrie en images source: sda / deniz tekin

Scènes de panique

Selon l'institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 04h17 locales (02h17 en Suisse), à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres. L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Le séisme a provoqué des scènes de panique dans le nord de la Syrie. La secousses ont été ressenties au Liban voisin et jusqu'au Groenland, a annoncé lundi l'institut géologique danois.

Plus tard dans la matinée, un deuxième séisme de magnitude 7,5 a secoué le sud-est de la Turquie. L'épicentre a été localisé dans la province de Kahramanmaras.

Les autorités suisses réagissent

La Suisse exprime ses condoléances à la Turquie et à la Syrie et se dit prête à fournir une aide humanitaire d'urgence.

«Nos pensées vont aux populations de la Turquie et de la Syrie frappées par le tragique séisme. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un bon rétablissement à tous les blessés.» Alain Berset, président de la Confédération

Après ce «terrible séisme» ayant frappé la Turquie et la Syrie, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a également présenté à son homologue turc Mevlut Cavusoglu les sincères condoléances de la Suisse à son pays et à son peuple. La Suisse se tient au côté de la Turquie et offre une aide humanitaire, a-t-il déclaré sur Twitter.

L'UE envoie ses équipes

L'Union européenne a envoyé des équipes de secouristes en Turquie, a annoncé lundi le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic.

«A la suite du tremblement de terre survenu ce matin en Turquie, nous avons activé le mécanisme de protection civile de l'UE. Le Centre de coordination des réactions d'urgence de l'UE coordonne le déploiement d'équipes de secours européennes. Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route.» Janez Lenarcic

Cette aide répond à une demande de la Turquie, a précisé un porte-parole de la Commission. L'Allemagne, l'Italie et la France ont offert leur aide aux populations des régions dévastées, de même que la Belgique, la Pologne, l'Espagne et la Finlande. (ats/asi/jch)