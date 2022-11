Une menace de tsunami finalement écartée aux îles Salomon

Des dizaines de clients et de membres du personnel ont fui le bâtiment pour se réfugier dans un parking, espérant ne pas être atteints par des débris en sortant.

«Nous nous attendons à des répliques, les gens doivent donc rester vigilants autour des bâtiments et des structures élevées en raison de la (puissance) du tremblement de terre»

Mardi matin (heure suisse), l'électricité était coupée dans certains quartiers de la capitale et les gens quittaient leurs bureaux pour se réfugier en hauteur.

Les Ukrainiens ont-ils exécuté des soldats russes? Ces images sèment le doute

Les Nations Unies disent enquêter sur un possible crime de guerre: plusieurs soldats russes allongés au sol auraient été exécutés par des Ukrainiens. En cause: deux vidéos qui filment les mêmes évènements. Ce qui s'est passé entre-deux déterminera s'il s'agit d'un crime ou non.

La guerre est une chose horrible et les atrocités commises lors d'un conflit touchent en principe tous les deux camps impliqués. En Ukraine, les exactions commises par les troupes de Poutine sont nombreuses et bien documentées. Elles touchent des militaires comme la population civile ukrainienne, visées chaque jour dans tous le pays par des frappes sans réel objectif militaire.