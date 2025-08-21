faible pluie17°
Xi Jinping

Au Tibet, Xi Jinping appelle à l'«unité interethnique»

Le pr
Le président chinois Xi Jinping arrivant à Lhassa pour une de ses rares visites au Tibet.Keystone
Le président chinois Xi Jinping a assisté jeudi à Lhassa aux grandioses célébrations du 60e anniversaire de la région autonome du Tibet, à l'occasion d'une rare visite.
21.08.2025, 10:5421.08.2025, 10:54
Il s'agit de sa deuxième visite comme chef de l'Etat dans cette région montagneuse du sud-ouest de la Chine, à l'histoire marquée par des mouvements d'opposition au pouvoir.

Des organisations de défense des droits humains accusent la Chine d'y réprimer la liberté religieuse et d'y imposer une étroite surveillance de la population. Pékin affirme avoir amélioré de façon drastique les conditions de vie des habitants.

«Gouverner, stabiliser et développer le Tibet exige avant tout le maintien de la stabilité politique, de la stabilité sociale, de l'unité interethnique et de l'harmonie religieuse au Tibet»
Xi Jinping mercredi, lors d'une réunion avec des responsables locaux, selon l'agence officielle Chine nouvelle

Jeudi, environ 20 000 responsables politiques, écoliers ou membres de la société tibétaine se sont réunis sur l'immense place située au pied du Palais du Potala, l'ex-résidence des dalaï lamas, les plus hauts chefs spirituels du bouddhisme tibétain, d'après la télévision publique CCTV.

C'est la fête pour le Dalaï Lama et les bouddhistes du monde entier

Le haut dirigeant chinois Wang Huning a appelé devant la foule à «approfondir la lutte anti-sécession». «Toute tentative de diviser la patrie et de compromettre la stabilité» de la région «est vouée à l'échec», a-t-il dit.

Succession du Lama

Des rangées de militaires, puis des chars festifs et des danseurs en costumes ont ensuite défilé sous les yeux de Xi Jinping.

epa12313827 Chinese President Xi Jinping waves to people from a vehicle in Lhasa, in southwest China&#039;s Xizang Autonomous Region, also known as Tibet, 20 August 2025 (issued 21 August 2025). Xi, l ...
Xi Jinping salue la foule depuis un véhicule à Lhassa, dans la région autonome du Tibet, au sud-ouest de la Chine.Keystone

Sa visite intervient sur fond de débat autour de la succession du 14e Dalaï Lama, âgé de 90 ans, qui vit en exil en Inde. En juillet, le responsable religieux avait déclaré qu'un successeur serait désigné à sa mort, mais sans que les autorités chinoises n'y soient associées, une position fermement rejetée par Pékin.

Menacé par Pékin, le Dalaï Lama confirme qu'il aura un successeur

Sans citer le Dalaï Lama, Xi Jinping a appelé mercredi à «guider» le bouddhisme tibétain vers une «adaptation à la société socialiste».

La Chine a créé la région autonome du Tibet en 1965. Le statut de région autonome autorise la co-officialité de la langue locale (ici le tibétain) avec le chinois et accorde en théorie davantage d'autonomie. Dans la pratique, la région reste étroitement encadrée par le gouvernement.

Xi Jinping appelle à l'union face au «protectionnisme» américain

Le Tibet revêt pour la Chine une importance stratégique. La région est située à la frontière avec l'Inde, où des heurts meurtriers ont éclaté en 2020 entre les armées des deux pays. Elle est riche en ressources naturelles, avec un grand potentiel hydroélectrique.

Xi Jinping a appelé mercredi à l'édification «vigoureuse, ordonnée et efficace» du gigantesque barrage du fleuve Yarlung Tsangpo, dont la construction a débuté en juillet au Tibet. Ce projet aura potentiellement un impact important pour des millions de personnes vivant en aval, en Inde et au Bangladesh, ce qui a suscité les inquiétudes de ces deux pays. (mbr/ats)

