Erdogan semble plus faible que jamais: sa réélection vacille

Mi-mars, le président Recep Tayyip Erdogan a fêté ses 20 ans à la tête de la Turquie. Deux événements pourraient, toutefois, faire que ce jour anniversaire devienne son dernier en tant que dirigeant turc.

Susanne Güsten, Istanbul / ch media

Le mardi 14 mars, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fêté ses vingt ans à la tête du pays. Et il semble plus faible que jamais.

Lors de ses dernières apparitions publiques, Recep Tayyip Erdogan est apparu pâle, fatigué et abattu. Lors de sa visite dans la province de Hatay – touchée par le tremblement de terre – il s'est, une nouvelle fois, excusé auprès des victimes pour les erreurs commises par l'Etat. Les Turcs ne sont pas habitués à un tel ton de la part de leur président, généralement si sûr de lui.

Tendance autocratique

Elu premier ministre le 14 mars 2003 et président de la République depuis 2014, Erdogan a transformé la Turquie. Il a mis fin à l'influence politique des militaires, a fait émerger une nouvelle classe moyenne islamo-conservatrice et a remporté presque toutes les élections depuis 2003.

Au cours de ses premières années de règne, il a mis la Turquie sur la voie de l'Union européenne (UE) grâce à des réformes et a lancé un boom économique qui a triplé le revenu des Turcs et a fait du pays un membre du G20, l'organisation des 20 économies les plus puissantes du monde.

Mais depuis une dizaine d'années, Erdogan revient sur une grande partie de sa propre politique de réforme en adoptant un style de gouvernement de plus en plus autocratique. En 2018, il a introduit un système présidentiel qui lui garantit des pouvoirs étendus sans mécanismes de contrôle. Erdogan a restreint la liberté d'expression, placé la banque centrale et la justice sous son autorité et fait emprisonner les critiques.

Son parti, l'AKP, qui offrait autrefois un foyer politique aux islamistes comme aux partisans de l'UE et qui a parfois réuni 50% des voix, s'est réduit à un simple club pro Erdogan.

Les conséquences du tremblement de terre

A 69 ans, Erdogan veut s'assurer un troisième mandat de chef d'Etat lors des élections du 14 mai. Au début de l'année encore, tout semblait lui sourire. Erdogan a commencé à distribuer des faveurs électorales à son peuple, comme l'augmentation du salaire minimum et la possibilité de prendre sa retraite plus tôt. Faisant ainsi remonter sa cote de popularité.

Les menaces de guerre contre la Syrie et la Grèce ont enthousiasmé ses partisans nationalistes. Dans la guerre contre Ukraine, il s'est établi comme médiateur. Tandis qu'Erdogan marquait des points, l'opposition peinait à former une alliance de six partis très différents et s'occupait d'elle-même.

Depuis, deux événements planent comme des nuages noirs sur les perspectives de réélection du chef d'Etat.

Le tremblement de terre frappe Erdogan

Il y a d'abord eu le tremblement de terre du 6 février, qui a tué près de 50 000 personnes et dévasté une région de 15 millions d'habitants. Dans les premières heures qui ont suivi la catastrophe, le gouvernement d'Erdogan a mis beaucoup de temps à réagir – alors qu'il avait promis aux Turcs que le système présidentiel rendrait tous les processus de l'Etat plus efficaces.

Il s'est également avéré que de nombreux bâtiments effondrés, malgré de graves défauts, avaient été déclarés habitables par le gouvernement il y a cinq ans. Les autorités ont donc toléré les délits de construction.

Erdogan argumente qu'aucun Etat au monde n'aurait pu se préparer à un tremblement de terre de cette ampleur. Ses électeurs habituels le croient, comme le montrent les sondages: le gouvernement n'a perdu que très peu de soutien suite au tremblement de terre.

Reste que pour remporter les élections, Erdogan a besoin de plus que son noyau de partisans. Selon l'institut IEA du chercheur Can Selcuki, le groupe particulièrement important des jeunes électeurs est d'avis à près de 90% qu'une meilleure prévention des tremblements de terre par l'Etat aurait sauvé de nombreuses vies.

Apparition du candidat unique de l'opposition

Le deuxième événement qui a réduit les chances de réélection d'Erdogan est l'unification de l'opposition. Certes, l'alliance de six partis d'opposition a d'abord volé en éclats, et les partisans d'Erdogan dans les médias se réjouissaient déjà. Mais quelques jours plus tard, les opposants à Erdogan se sont de nouveau unis et ont désigné le chef de l'opposition Kemal Kiliçdaroglu comme candidat à la présidence. Kiliçdaroglu a longtemps été le candidat préféré d'Erdogan, car il était toujours derrière lui dans les sondages.

Mais Kiliçdaroglu est sorti renforcé de la querelle au sein de l'opposition. Il est incontesté au sein de sa propre alliance et bénéficie désormais du soutien des partis de gauche et du HDP pro-kurde, qui pourrait devenir le faiseur de roi lors des élections.

Et maintenant?

Dans un sondage réalisé par l'institut ORC, Kiliçdaroglu a obtenu près de 57% des voix en comparaison directe avec Erdogan, tandis que le président en a récolté 43%. Avec un tel résultat, il deviendrait le nouveau chef de l'Etat le 14 mai, et l'ère Erdogan prendrait fin.

Nous n'en sommes pas encore là. Par le passé, Erdogan a prouvé qu'il avait un don pour s'extraire de situations délicates. S'il veut cette fois encore renverser la vapeur, il doit trouver une parade qui convainque les électeurs et leur fasse oublier les faiblesses du gouvernement dans l'aide aux victimes du tremblement de terre. Le chroniqueur Mehmet Yilmaz de la plateforme d'information T24 ne croit pas qu'Erdogan puisse y parvenir. D'ici mai, le président «ne sortira plus de lapin de son chapeau».