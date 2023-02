Séisme en Turquie: Celine s'est rendue dans sa ville natale détruite

Au lendemain des tremblements de terre dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie, la Suissesse s'est rendue avec sa famille dans sa région natale dévastée. Récit d'un voyage qui s'est terminé plus tôt que prévu.

Chantal Stäubli Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Celine est issue d'une famille turco-suisse. Sa mère est suisse, son père est kurde et a grandi en Turquie. Une grande partie de sa famille vit dans la province de Kahramanmaraş, à environ 100 kilomètres au nord de la frontière syrienne. A l'endroit même où les tremblements de terre ont été signalés comme étant l'épicentre.

La plupart des membres de leur famille ont survécu aux secousses. Pour leur oncle, leur tante et leur fils, toute aide est arrivée trop tard. Le couple et leur enfant n'ont pas pu être retirés vivants des décombres. Le tremblement de terre leur a ôté la vie.

La famille est en deuil. Les proches en Turquie ont tout perdu. Un toit au-dessus de leur tête. Leurs biens et leur famille. Une partie de la famille. Pour faire ses adieux et soutenir sa famille, Celine a décidé de se rendre avec sa famille en Turquie, dans la zone sinistrée.

L'aéroport de la province ayant été fermé à l'aviation civile, la famille est partie pour la Turquie le soir du 7 février — un jour après les premières secousses — en minibus et en voiture.

Un voyage incertain débute.

Un voyage de 45 heures

Depuis plus de 40 heures, Celine et sa famille sont en voiture en direction de leur pays. La patrie telle que Celine la connaît, telle qu'elle s'en souvient, elle ne la retrouvera pas là-bas. La province est en ruines.

Les personnes sur place manquent de tout: vêtements chauds, nourriture, possibilités d'hébergement. La nuit, les températures oscillent entre -3 et -5 degrés.

«Lorsque nous avons appris les décès au sein de la famille, nous sommes partis pour la Turquie dans les cinq heures qui ont suivi», explique Celine. Durant ces quelques heures, la famille s'est approvisionnée en matériel de secours qu'elle compte distribuer sur place.

Les véhicules sont remplis de matériel de première nécessité. photo: celine

«Nous avons à peine eu le temps de réfléchir à ce qui nous attendait. Il n'était pas possible d'attendre longtemps avant d'enterrer les membres de ma famille, car un corps ne peut pas être conservé longtemps sans réfrigération», explique Celine.

Le voyage s'est déroulé sans encombre, la famille atteindra l'épicentre dans cinq heures. Mais le plus difficile reste à faire: «Les routes sont détruites. Il y aurait deux routes pour atteindre la province».

La famille a déjà constaté les premières conséquences du tremblement de terre à Nurdağı, à environ 50 kilomètres de l'épicentre des secousses. De nombreuses stations-service seraient tombées en panne d'essence.

Celine en route vers la zone sinistrée. photo: celine

«Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous devons soutenir notre famille et les gens sur place», explique Celine. La jeune femme de 22 ans est infirmière diplômée et travaille dans une clinique. Administrer des perfusions, soigner des plaies et soigner des gens, la jeune femme sait faire.

«En raison de mon métier, j'ai pu prendre beaucoup de biens médicaux. Mon entourage m'a soutenue dans cette démarche» Celine

Mais elle ne peut pas encore évaluer si la tâche sur place sera à sa hauteur. La famille veut vivre dans la rue pendant au moins une semaine et demie à deux semaines. «Il n'y a pas de pièces chaudes. Pas de toilettes. Pas de nourriture à acheter», explique Celine. «La transition risque d'être très difficile».

Emmitouflée dans des couvertures chaudes, la famille se rend dans la zone de crise. photo: celine

La neige est présente dans de nombreux endroits du centre de la Turquie. photo: celine

Son employeur lui a accordé un congé non payé de deux semaines. S'il existe une organisation sur place à laquelle elle peut s'affilier, elle le fera. Mais elle souhaite d'abord être présente pour sa famille, qui a dû attendre longtemps avant de recevoir de l'aide, affirme-t-elle.

«Ma famille vit dans une ville kurde. L'aide y est arrivée très tard. Ce n'est que trois jours après les premières secousses que les premiers secours sont arrivés dans la province. Nous pensions que cela allait arriver. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous y rendre».

Celine est infirmière diplômée et apporte du matériel médical en Turquie. photo: celine

Arrivée au pays

Plus Celine et sa famille se rapprochent de la zone de crise, plus les routes sont endommagées. Mais ils parviennent à arriver à la ville de Pazarcik malgré les nombreuses fissures et les nids de poule. Ils n'arrivent pas à temps pour les funérailles. Le grand-père est particulièrement touché: il n'a pas pu assister à l'enterrement de son frère.

Celine raconte que son pays ressemble à une ville fantôme: «Les rues sont désertes. Les gens vivent entassés dans de petites tentes qu'ils ont construites eux-mêmes. On ne peut rien acheter. Beaucoup de gens sont encore sous les décombres. Il est clair pour nous qu'ils ont tous perdu la vie».

Selon Celine, environ 95% de la ville de Pazarcik doit être démolie ou reconstruite. photo: celine

Les gens vivent dans des tentes bien trop petites. Il y a un manque d'abris d'urgence. photo: celine

Celine a rencontré de nombreuses personnes qui avaient un besoin urgent de soutien, notamment psychologique. «Des inconnus m'ont prise dans leurs bras et ont pleuré. On sentait qu'un tel petit poids leur était enlevé des épaules. Ils ont pris conscience qu'ils ne devaient pas traverser cette période difficile seuls».

Celine distribue des médicaments et soigne une blessure à la tête. Elle n'a pas besoin de fournir plus d'aide médicale, une équipe de médecins se trouve à proximité de la province. «Cependant, de nombreuses personnes souffrant de douleurs et de peur sont venues me voir. Ces personnes ont reçu des médicaments de ma part».

Les habitants sont touchés par la solidarité mondiale. photo: celine

Il n'est pas possible d'acheter de la nourriture. La ville a besoin d'aide. photo: celine

La Bâloise a également emporté de la nourriture pour animaux qu'elle répand sur les routes désertes. «Pour moi, les animaux sont aussi importants que les hommes. Dès le début, j'ai compris que je devais aussi les aider».

On sent que les dons commencent à arriver. Mais les besoins les plus importants sur place restent les tentes, les linceuls et les abris. Comme les places pour dormir manquent, la famille a passé la nuit dans un minibus.

Ils se sentent étrangers dans leur propre pays. Pas à leur place.

Un retour abrupt à la maison

Après seulement une journée, tous les dons contenus dans le coffre de la voiture et du minibus de la famille touchent à leur fin.

La famille de Celine était inquiète. Des répliques se produisent régulièrement, et elle en a subi plusieurs — dont une de magnitude 4,5. «C'était assez effrayant», explique Celine, «cela nous a incités à ne pas poursuivre nos projets et à repartir en Suisse».

Celine quitte sa famille avec surtout une inquiétude: «Les dons ne suffiront probablement pas à reconstruire la ville complètement détruite. Et un jour, plus personne ne pensera au tremblement de terre».

Commencer une nouvelle vie en Suisse — ce n'est pas une option pour la famille vivant en Turquie. Un avenir incertain les attend.