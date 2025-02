Keystone

La Turquie commémore le «séisme du siècle» avec chagrin et colère

La Turquie a commémoré jeudi le tremblement de terre du 6 février 2023 qui a englouti près de 60'000 vies et dévasté des villes entières dans le sud-est du pays.

Dès 04h17, l'heure exacte du séisme de magnitude 7,8 survenu il y a deux ans, des proches de victimes et des rescapés se sont rassemblés dans plusieurs villes meurtries, dont Adiyaman et Antakya, la vieille Antioche, pour se souvenir de ces terribles minutes qui ont emporté leur vie.

Le séisme, ressenti jusqu'en Egypte, avait fait s'écrouler des milliers d'immeubles, prenant au piège leurs habitants endormis.

«Toujours la même émotion»

«Deux ans ont passé mais c'est toujours la même émotion, nous la vivons comme au premier jour», confie à l'AFP Emine Albayrak, 25 ans, qui s'est jointe au rassemblement d'Antakya. «Ça fait deux ans mais c'est comme si c'était hier. La vie continue, mais comment?», lâche Hümeysa Bagriyanik, 18 ans.

«Je me sens étrangère dans ma propre ville, elle est rasée, je ne reconnais aucune des rues que j'emprunte»

Des incidents ont éclaté dans Antakya, traditionnellement frondeuse, quand une foule qui voulait avancer vers le centre-ville a été bloquée par la police. Selon les médias locaux, trois personnes ont été arrêtées.

«Vous nous envoyez du gaz, allez-vous aussi arroser nos morts?», a crié la foule en colère. Dans la matinée, une messe a été dite devant les ruines de l'église orthodoxe d'Antakya, l'un des berceaux du christianisme.

670 000 personnes dans des conteneurs

Depuis Adiyaman, le président Recep Tayyip Erdogan, qui a qualifié le séisme de 2023 de «catastrophe du siècle», a salué les «mémoires précieuses» des plus de 53 500 victimes du séisme en Turquie – auxquelles s'ajoutent 6000 morts côté syrien.

Alors que le gouvernement turc s'était retrouvé sous le feu des critiques face à la lenteur des secours dans certaines régions et aux images de survivants livrés à eux-mêmes, le chef de l'Etat a promis de ne «laisser aucun citoyen sans maison» d'ici la fin de l'année.

Pour l'heure, 670 000 personnes vivent toujours dans des conteneurs, attendant pour beaucoup d'être tirées au sort pour pouvoir emménager dans des appartements construits par l'Etat.

Près de 201 500 nouveaux logements ont été livrés dans la vaste région affectée par le séisme, et plus de 220 000 autres doivent l'être encore cette année, a répété Erdogan.

Toujours «en colère»

Sema Genç, 34 ans, une rescapée de la province d'Hatay, fait partie des relogés, mais «partout où je vais, le premier endroit que je regarde est le plafond», confie-t-elle à l'AFP.

«Je me demande s'il s'effondrera et si je resterai coincée sous les décombres»

Unique survivante de sa famille, elle se dit toujours «en colère» contre l'entreprise qui a construit son ancien immeuble, qui s'est écroulé sur elle et ses proches.

A ce jour, 189 personnes, reconnues pour beaucoup coupables de «négligences» dans la construction des bâtiments, ont été condamnées à des peines de prison. Et 1342 procès impliquant 1850 prévenus sont en cours, selon le ministère turc de la Justice.

Özgür Özel, le chef du Parti républicain du peuple (CHP), principale formation de l'opposition turque, avait dénoncé mercredi depuis Adiyaman «les promesses non tenues» d'Erdogan, qui s'était engagé au printemps 2023, en pleine campagne présidentielle, à reconstruire plus de 300 000 logements en un an.

Özel a aussi évoqué les séismes à répétition en mer Egée, près de l'île grecque de Santorin, qui font redouter depuis plusieurs jours une secousse d'ampleur qui pourrait affecter le sud-ouest de la Turquie.

Crainte du «Big One»

Mardi, le ministre turc de l'Urbanisme, Murat Kurum, a lui mis en garde contre les conséquences d'un «Big One» à Istanbul, la plus grande ville du pays, dont les rives sud ne sont distantes que d'une quinzaine de kilomètres de la faille nord-anatolienne.

En 1999, une rupture sur cette faille avait provoqué un séisme de magnitude 7,4 qui avait tué 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul. Vingt-six ans plus tard, nombre d'immeubles de la mégapole ne répondent toujours pas aux normes antisismiques.

«Istanbul n'aura pas la force de résister à un nouveau tremblement de terre» d'ampleur, a prévenu mardi le ministre turc, estimant que «des millions de nos frères et soeurs stambouliotes vivent dans 600 000 logements qui pourraient s'effondrer». (sda/ats/afp)