Elon Musk s'amuse et lance un nouveau sondage sur Twitter

Elon Musk est largement critiqué pour ses décisions à la tête de Twitter, des licenciements massifs au lancement chaotique de nouvelles fonctionnalités. Il écarte les critiques plusieurs fois par jour sur son compte aux 118 millions d'abonnés à coup de memes, d'émoticônes, de provocations, d'attaques personnelles et de pirouettes.

«Une large coalition de militants sociaux et politiques était d'accord pour ne pas essayer de tuer Twittter en asséchant nos recettes publicitaires à cette condition», a-t-il tweeté mardi.

Il estime que la modération des contenus est trop restrictive et nuit à la liberté d'expression. Cette vision fait craindre un déferlement d'abus (désinformation, discours de haine) sur le réseau social. De nombreuses marques ont déjà suspendu leurs dépenses publicitaires, dont Twitter dépend à 90% pour ses revenus.

Le patron de Tesla et SpaceX a expliqué à maintes reprises avoir racheté Twitter parce qu'il considère la plateforme comme la «place publique numérique» essentielle à la démocratie dans le monde.

Le nouveau propriétaire et directeur général de Twitter a déjà réhabilité samedi le compte de l'ancien président américain Donald Trump, banni du réseau social après l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021.

Deux heures après le dernier tweet de l'autoproclamé «Chief Twit», plus d'un million de comptes s'étaient déjà prononcés, largement en faveur du «oui».

