«Le peuple s'est exprimé. Trump va être rétabli» sur Twitter, a déclaré Elon Musk

Le compte Twitter de Donald Trump a été rétabli, après avoir été banni du réseau social suite à l'assaut du Capitole en janvier 2021. C'est un sondage sur la plateforme, lancé par Elon Musk, qui en a voulu ainsi.

Donald Trump peut se réjouir, il va pouvoir tweeter à nouveau. Même s'il dit préférer rester sur sa propre plateforme. Image: sda

Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, a rétabli samedi le compte de l'ancien président américain Donald Trump, banni du réseau social après l'assaut du Capitole en janvier 2021. «Le peuple s'est exprimé. Trump va être rétabli», a tweeté Musk au terme d'un sondage.

L'entrepreneur avait lancé un sondage de 24 heures auprès de ses abonnés pour demander si le compte de Donald Trump devait être rétabli ou non. Plus de quinze millions de personnes ont répondu et 51.8% ont voté en faveur du «oui» au retour de l'homme politique républicain sur la plateforme.

Quelques minutes après son message, le compte de Donald Trump était à nouveau visible, le dernier message datant du 8 janvier 2021. Le nombre d'abonnés, qui semble être reparti de zéro, s'élevait déjà à environ 300 000 vers 1heure 20, en Suisse.

Elon Musk avait suggéré à son lancement vendredi soir que le résultat du sondage pourrait influencer une décision sur le retour ou non de l'ancien chef d'Etat sur le réseau social puisqu'il l'avait accompagné de la citation latine «Vox populi, vox dei» (la voix du peuple est la voix de Dieu, en français).

Au nom de la liberté d'expression

Le nouveau patron de Twitter avait démarré cette consultation quelques heures après avoir rétabli, au nom de la liberté d'expression, d'autres comptes d'utilisateurs suspendus.

Twitter avait banni Donald Trump le 8 janvier 2021, deux jours après l'invasion du Capitole à Washington par ses partisans, face au «risque de nouvelles incitations à la violence». Elon Musk avait déjà évoqué en mai un possible retour de l'ex-président républicain, estimant que cette sanction constituait:

«Une décision mauvaise moralement et insensée à l'extrême» Elon Musk

Trump reste sur Truth Social

Alors que de nombreux critiques craignent que les contenus ne soient plus suffisamment modérés sur le réseau social, le multimilliardaire était attendu au tournant sur le sujet. Une telle décision devrait susciter des vagues aux Etats-Unis, d'autant que Donald Trump s'est de nouveau lancé dans la course à la Maison-Blanche pour 2024.

«Je l'aime bien. Vous savez, c'est un sacré personnage et j'aime les sacrés personnages» Donald Trump

Tout en se réjouissant qu'avec Elon Musk, Twitter soit «entre de bonnes mains», Donald Trump a toutefois affirmé ces derniers jours qu'il resterait sur son réseau Truth Social, même si cette plateforme ne lui offre qu'une petite caisse de résonance comparativement à Twitter, où il comptait plus de 88 millions d'abonnés.

«Nous n'allons nulle part»

Lors d'une intervention par vidéo samedi à un rassemblement de la coalition des juifs républicains à Las Vegas, Donald Trump a salué l'initiative et Elon Musk. «Je l'aime bien. Vous savez, c'est un sacré personnage et j'aime les sacrés personnages», a-t-il dit.

Mais il a son propre réseau maintenant, Truth Social, a-t-il fait valoir. A propos de l'idée qu'il puisse retourner sur Twitter, il a estimé: «Je ne crois pas, car je ne vois aucune raison de le faire.»

Sur Truth Social, il avait encouragé ses abonnés à «voter avec positivité» avant d'ajouter: «Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons nulle part. Truth Social est spécial».

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk demande l'avis de ses abonnés. Il leur a par exemple demandé à la fin 2021 s'il devait vendre des actions Tesla ou, plus récemment, si les annonceurs de Twitter devraient «soutenir la liberté d'expression» ou «le politiquement correct». (ats/myrt)