«Oui», Elon Musk doit démissionner de Twitter

«Devrais-je quitter la tête de Twitter?», a demandé Elon Musk aux utilisateurs de Twitter lundi, à minuit. Douze heures plus tard, la réponse est favorable.

Plus de 17 000 000 comptes Twitter se sont manifestés: douze heures après avoir soumis un sondage aux internautes lundi 19 décembre à minuit (heure suisse) quant à son avenir sur Twitter, 57,5% des votants ont décidé que le milliardaire devait quitter sa fonction de CEO au sein du réseau social.

Pour rappel, Elon Musk est sous le feu de critiques pour avoir suspendu plusieurs comptes de journalistes. Plus largement, sa gestion du réseau social est de plus en plus contestée.

On vous expliquait tout ici: Les journalistes les plus critiques envers Musk bloqués sur Twitter

Par ailleurs, Twitter a également annoncé que la plateforme allait interdire à ses utilisateurs de publier des liens vers des réseaux sociaux concurrents, comme Facebook ou Instagram. Une décision qui a inquiété de nombreux membres de la plateforme citant Mastodon comme le nouvel Eldorado.

Quelle que soit l'issue du résultat, Elon Musk avait déclaré s'en tenir à la décision des internautes. Lex Fridman, un informaticien, scientifique, youtubeur et podcasteur de 39 ans, a manifesté son intérêt pour reprendre le poste. Il a actuellement 2,3 millions d’abonnés sur Twitter. (mndl)