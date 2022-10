Musk a licencié Parag Agrawal, le PDG de Twitter, en grande vitesse et les fake news sur le retour du compte de Donald Trump lundi ont déjà fait trois fois le tour du réseau social.

«Musk est un blaireau»: Twitter dérape sévère depuis le rachat

Elon Musk vient de «libérer» le petit oiseau bleu pour un paquet de milliards de dollars. Depuis, les twittos testent les nerfs du nouveau patron, des fake news sortent de terre et les extrêmes se chamaillent sur le futur de la censure. Petit aperçu de l'ambiance qui plane sur le réseau.

Quand un nouveau patron déboule dans une entreprise, ce n'est jamais simple. Alors quand c'est l'homme le plus riche et le plus imprévisible du monde qui promet (en plus) de grands bouleversements stratégiques, politiques et sociaux, tout le monde tremble.

«L'oiseau est libéré», comme il dit.

D'autres ont aussi été rapidement «libérés», mais de leur fonction. A commencer par une (première) poignée de dirigeants, qui ont dû faire leurs cartons sitôt le rachat effectif.

Parmi eux? La responsable des affaires juridiques, Vijaya Gadde. C'est elle qui avait personnellement banni Donald Trump de Twitter à vie. Hier soir, dans le QG de la société, elle semblait d'ailleurs moyennement réjouie.

Dans la foulée, cette information en a fait émerger une deuxième, autrement plus redoutée (ou attendue): le retour de Trump lundi.

Grosse ambiance sur Twitter vendredi:

Problème: c'est faux. L'ex-président n'a jamais publié de communiqué de presse félicitant Musk pour son nouveau poste et sa volonté de réhabiliter le compte banni le plus célèbre de l'histoire du réseau social.

Même si, il faut l'avouer, les chances (ou les risques) de revoir le 45e président des Etats-Unis revenir sur Twitter sont réelles. D'autant que nous sommes à moins de deux semaines des élections de mi-mandat. Plusieurs grandes entreprises ont, par exemple, déjà annoncé suspendre les dépenses publicitaires sur la plateforme si Trump revenait.

Pour beaucoup, ce rachat a aussi été l'occasion de tester les nerfs et l'autodérision du nouveau patron.