La guerre fait rage. Poutine menace le monde avec sa grosse artillerie. L'Ukraine étouffe. On a peur. Très. Alors on file sur Twitter pour agripper deux trois machins drôles, histoire d'éviter la panique généralisée. C'est efficace? A vous de juger.

Alors que Vladimir Poutine brandit désormais la menace d'une attaque nucléaire, les twittos tentent de contourner la peur et l'insomnie en se drapant dans des blagues. Florilège.

C'est la guerre.

C'est la guerre, alors j'ai allumé la radio, je me suis remis à regarder le 19:30, à rafraîchir Twitter et des live-tickers. C'est la guerre alors, jeudi soir, on a bu du rouge.

C'est la guerre, alors j'ai repensé à mes grands-parents. On m'avait dit que grand-papa avait été mobilisé quelques jours à la frontière. Grand-maman m'avait parlé des tickets de rationnement.