Twitter a une nouvelle manière de répondre aux médias: 💩

On sait qu'Elon Musk n'aime pas répondre aux questions critiques des journalistes. Il en rajoute maintenant une couche avec Twitter.

Depuis qu'Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, beaucoup de choses ont changé. Il en va de même pour les relations avec la presse. Avant le rachat, les journalistes recevaient généralement une réponse de l'entreprise à leurs demandes, souvent même une réponse utile.

Depuis le rachat, Twitter ignore les tentatives de contact des représentants des médias. Cela a changé depuis dimanche, mais pas en mieux.

Comme l'a annoncé le même Musk sur Twitter, chaque demande envoyée à l'adresse e-mail «press@twitter.com» recevra désormais automatiquement ça en réponse: 💩. Oui, l'émoji caca. Nous avons essayé, et avons reçu par retour de courrier la fameuse icône brunâtre.

Coup de pub d'un ennemi de la presse

Les relations rugueuses, voire méprisantes, avec les journalistes ne sont pas nouvelles chez Elon Musk. Il aime attribuer aux médias des préjugés malveillants contre lui-même et ses entreprises. Chez Tesla, il a complètement supprimé le service de presse dès 2020, et chez SpaceX ou The Boring Company, on cherche en vain sur les sites web un espace réservé aux représentants des médias.

Dans ce domaine, le milliardaire s'appuyait déjà par le passé plutôt sur les médias sociaux, ou parlait personnellement avec des journalistes sélectionnés.

La dernière étape n'est donc ni une surprise ni un changement notable du statu quo, mais la moquerie automatisée a tout de même attiré l'attention et irrité le monde entier.

Là aussi, il se pourrait que Musk revienne sur sa décision après quelques jours. Mais il n'y aura probablement pas d'équipe chargée de répondre aux questions de la presse dans un avenir proche.