Un tweet du commandement stratégique américain sème le trouble



Code nucléaire? Complot? Un étrange tweet, composé de marques de ponctuation et d'une succession de lettres... Publié par le compte Twitter du commandement stratégique de l'armée américaine, il a semé la confusion.

«;l;;gmlxzssaw,». Le compte officiel du commandement chargé du contrôle militaire de l'ensemble de l'arsenal nucléaire américain (Stratcom) a semé le trouble dimanche soir. Le tweet a rapidement été supprimé. Mystère ...

Mais n'en déplaise aux amateurs de cryptographie, le message mystérieux était simplement du charabia, rédigé par un enfant. Celui-ci s'étant emparé du compte Twitter de l'armée pendant quelques minutes, a déclaré le Stratcom à un journaliste du média américain Daily Dot.

«Le responsable du compte Twitter, qui était en télétravail, a laissé le compte ouvert et sans surveillance quelques instants. Son jeune enfant a profité de la situation et s'est mis à jouer avec le clavier et a malheureusement et sans s'en rendre compte, publié le tweet. (ats)