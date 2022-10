Elon Musk, dieu des voitures électriques et futur prix Nobel de la paix? Image: sda

Musk sait comment stopper la guerre: un élu ukrainien l’insulte

Le fantasque entrepreneur n'est pas avare de propos. Cette fois-ci, il n'a pas mâché ses mots: il a la solution pour instaurer la paix en Ukraine. Si Zelensky lui a répondu poliment, un député ukrainien l’a envoyé se faire… foutre.

Elon Musk a fait voter son immense communauté sur Twitter: oui ou non, le boss de Tesla a-t-il raison sur ses différentes propositions pour mettre fin au conflit russo-ukrainien? Rien que ça, sans prétention. Et si l’homme le plus riche du monde devenait le prochain Nobel de la paix? Son tweet avance plusieurs arguments pour que Poutine et Zelensky ne fassent plus les gros bras sur le champ de batailles.

Une réélection

Voici comment se présente le programme (pas spatial) du futur médiateur, ou devin. Sa première idée se présente sous la forme d’un nouveau vote sur les récentes régions annexées, mais sous la supervision de l'ONU. Et si le résultat penche du côté de l'Ukraine, la Russie prend ses clics et ses claques et retournent dans son patelin.

La Crimée appartiendrait à la Russie

Sans langue de bois et les batteries rechargées à bloc, Musk ose parler d'une reconnaissance totale de la Crimée en tant que région russe. Il écrit: «La Crimée fait officiellement partie de la Russie, comme elle l'a été depuis 1783 (jusqu'à l'erreur de Khrouchtchev)». Pour rappel, la Crimée a été annexée par l'Empire russe en 1783. Selon l'Ukraine, la Crimée a toujours appartenu à l'Ukraine, plus particulièrement aux Tatars de Crimée.

Approvisionnement en eau de la Crimée

L'or bleu est devenu un enjeu et une arme de guerre pour les Russes. Et Musk est persuadé qu'un approvisionnement en eau assuré pourrait être une pièce maîtresse dans la paix entre les deux pays.

L'Ukraine reste neutre

Et voici la dernière illumination du directeur de Tesla: la neutralité de l'Ukraine. Pas d'adhésion à l'UE et Poutine desserrera l'étreinte.

Ses idées ont fait bondir Andrij Melnyk, un diplomate ukrainien, qui n'a pas hésité à lui répondre sèchement: «Fuck off is my very diplomatic reply to you» (Va te faire foutre est ma réponse très diplomatique à votre égard). Une douce attention pour un individu qui a quand même dépêché ses satellites Starlink sans rechigner, pour que plus de 150 000 Ukrainiens puissent utiliser internet et donc avoir une prise avec le monde.

Alors, lucide ou petit mariole? Faut-il prendre au sérieux les propos du pape de la voiture électrique? Zelensky en a profité pour appuyer un peu plus la grande mascarade qui se déroule sur le réseau social. Pour répondre au tweet de Musk, le président Ukrainien répond avec un brin d'ironie.

«Quel Elon Musk préférez-vous: celui qui soutient la Russie ou celui qui soutient l'Ukraine?» Volodymyr Zelensky sur Twitter

On serait tenté de dire que dans le vaste jardin d'enfants virtuel, une partie de tennis de table est lancée. (svp)