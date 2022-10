Des troupes d'élite afghanes se battent pour Moscou en Ukraine

Des soldats des forces spéciales afghanes en 2021. Image: AP

La Russie serait en train de recruter des soldats d'élite de l'ancienne armée afghane. Entraînées par les Etats-Unis du temps où ceux-ci étaient présents en Afghanistan, ces forces pourraient être très dangereuses pour Kiev.

Après les volontaires étrangers, les Tchétchènes et les mercenaires du groupe Wagner, un nouvel acteur pourrait rejoindre le champ de bataille ukrainien. Selon certaines sources, il y serait déjà: des unités d'élite de l'ancienne armée afghane.

C'est le magazine Foreign Policy qui a sorti l'info, mardi dernier: la Russie serait en train de recruter des commandos afghans par l'entremise de l'Iran.

Il s'agit plus spécifiquement de membres des anciennes forces spéciales afghanes, appelées «Special Operations Command» (SOC). Bien qu'elles ne représentent que 7% de l'effectif de l'armée, elles ont participé entre 70 à 80% des combats pendant la guerre d'Afghanistan (2001-2021), rapportait le New York Times en 2017.

Cette force, tout comme le reste de l'armée régulière, a cessé d'exister au moment où les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, en août 2021. Jusqu'à 30 000 volontaires du SOC se sont donc retrouvés dans le flou, selon Foreign Policy.

De l'Afghanistan à l'Iran

Chassés par les nouveaux maîtres du pays, nombre de ces soldats ont trouvé refuge en Iran pour éviter d'être emprisonnés ou exécutés. La République islamique leur propose des revenus et une sécurité pour eux et leurs familles. Jusqu'à 5000 d'entre eux auraient fui en Iran. Et c'est là que leur chemin croise celui de la Russie, probablement dans le cadre de la collaboration militaire entre les deux pays. Téhéran fournit déjà à Moscou des drones kamikazes.

Vidéo: watson

Haibatullah Alizai, ancien commandant du SOC et ensuite de l'ensemble de l'armée afghane, confirme l'info au site spécialisé The Drive. «Un groupe d'entre eux a déjà été déployé en Ukraine», a-t-il indiqué. Et de commenter:

«C'est une victoire de taille pour Moscou» Haibatullah Alizai

Ces commandos peuvent, en effet, se révéler très dangereux pour les troupes de Kiev. La raison? Ils ont été entraînés par l'armée américaine, avant qu'elle ne se retire de Kaboul de manière précipitée. Haibatullah Alizai développe:

«Ces troupes connaissent toutes les tactiques occidentales. Elles connaissent les trucs techniques utilisés sur le terrain et elles savent comment se battre parce qu'elles sont très expérimentées. Les forces spéciales opéraient chaque jour dans chaque partie de l'Afghanistan, dans toutes les directions, dans toutes les situations et par tous les temps.» Haibatullah Alizai

Le groupe Wagner est dans le coup

Ces troupes sont recrutées par l'ambassade de Russie en Iran, en collaboration avec le groupe Wagner et les services de renseignement iraniens, a encore indiqué Haibatullah Alizai. Les soldats se voient offrir un salaire d'environ 1500 dollars par mois, ainsi que la possibilité de déménager en Russie avec leur famille.

«Je pense que c'est une bonne offre pour les soldats qui n'ont pas d'argent et qui luttent pour trouver de la nourriture pour eux-mêmes. 1500 dollars, c'est une grosse somme pour eux», indique l'ancien chef du SOC.

Contacté par The Drive, le Pentagone n'a pas fait de commentaires. (asi)