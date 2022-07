Un soldat ukrainien patrouille dans la ville de Bakhmut, déjà bombardée: la prochaine cible de l'armée russe? Image: sda

Les Russes progressent dans l'est de l'Ukraine: la situation en cartes

Après la chute des villes de Severodonetsk et de Lyssytchansk, la Russie contrôle, désormais, l'entièreté du territoire de la région de Lougansk. Va-t-elle s'arrêter en si bon chemin? La réponse en cartes.

Alexandre Cudré

C'est une victoire d'importance pour l'armée russe: la ville de Lyssytchansk, la dernière grande localité encore sous contrôle ukrainien de la région de Lougansk, est tombée aux mains des Russes.

Les autorités russes, de par la voix de leur ministre de la Défense, Sergueï Choigu, ont annoncé dimanche avoir pris le contrôle de l'entièreté de la région, comme le rappelle l'Institute for the study of war (ISW). Si quelques poches de résistance ukrainienne subsistent autour de la ville de Lyssytchansk, elles devraient tomber prochainement.

Situation actuelle en Ukraine (oui, en rouge, c'est les Russes). institute for the study of war

La ligne de front se situe donc, désormais, plus ou moins sur les frontières de cet oblast ukrainien, que Moscou considère comme une «république populaire» autonome, et dont la reconnaissance et la «protection» ont justifié l'invasion de l'Ukraine, fin février.

Elle continue de progresser lentement mais sûrement vers l'ouest, en direction de la ville de Bakhmout, située dans le nord de la région de Donetsk.

La progression de l'armée russe Les Russes ont réussi à refermer leur tenaille sur Lyssytchansk. Le prochain objectif direct? Bakhmout, selon les experts. La cible d'envergure sera ensuite Sloviansk. institute for the study of war

En parallèle, le maire de Sloviansk, Vadym Lyakh, a indiqué que les forces russes menaient des bombardements intensifs sur sa ville, ce qui indiquerait qu'il s'agit du prochain objectif majeur des troupes de Poutine.

Selon le journaliste ukrainien Illia Ponomarenko, l'armée de Kiev a mis en place une nouvelle ligne de défense, entre les villes de Siversk et de Bakhmut. «La bataille du Donbass entre dans une nouvelle phase», écrit-il sur Twitter.

Une victoire à relativiser ?

Selon Philips P. O'Brien, professeur en études stratégiques à l'université écossaise de St Andrews, la victoire russe sur l'oblast de Lougansk est, cependant, à relativiser. Les Russes avancent sûrement, mais surtout lentement. Et si leurs méthodes d'encerclement fonctionnent, c'est surtout l'option «petit encerclement» qui fonctionne, ceux de plus grande envergure n'étant pas possibles, car l'armée russe n'en est pas capable.

Les encerclements de plus grande envergure, qui auraient pu permettre une progression plus rapide, n'ont pas eu lieu. L'option «grand encerclement» a été abandonnée en avril, par manque de moyens, et l'«encerclement moyen» a été tenté, mais s'est soldé par un échec.

«La Russie n'arrive pas à produire assez d'équipement pour compenser ses pertes et est terrifiée à l'idée d'imposer la conscription à sa société» Philips P. O'Brien, professeur en études stratégiques, Université de St Andrews twitter

Selon l'expert, l'effort de guerre russe ne permettrait pas de faire progresser son armée comme elle le désirerait. Il prévoit un affaiblissement de sa progression et de possibles victoires dans les contre-offensives ukrainiennes.

Les Ukrainiens consolident leurs positions sur Kharkiv

Plus au nord, autour de Kharkiv, les Russes n'arrivent pas à percer. Les Ukrainiens ont consolidé leurs positions dans les faubourgs de la ville et ont mené plusieurs contre-attaques efficaces, selon Kiev.

En rouge, les positions russes et en bleu, la contre-offensive ukrainienne, selon Kiev. institute for the study of war

Les troupes russes sont maintenues loin du centre-ville de Kharkiv. Elles continuent par contre de pilonner et de bombarder la zone urbaine, y compris des cibles civiles.

Attaques sur Melitopol

Kiev produirait un effort tactique plus fin et efficace que Moscou, selon Philips P. O'Brien. Les Ukrainiens ont en tout cas mené plusieurs attaques sur des positions russes dans la ville de Melitopol, loin derrière la ligne de front.

Samedi, des partisans ukrainiens auraient réussi à faire dérailler un train russe transportant des munitions aux alentours de la ville. Et une frappe de roquettes a eu lieu dimanche sur un dépôt de munitions russe sur l'aérodrome de Melitopol.